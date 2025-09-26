BTSのRM（アールエム）、V（ヴィ）、JUNG KOOK（ジョングク）のトレーニング映像が、ボディビルダーでトレーナーのマ・ソンホのYouTubeチャンネルで公開された。

【動画】筋肉が逞しいBTS・RM、V、JUNG KOOK【写真】トレーニングジムでのBTS・RM、V、JUNG KOOKとマ・ソンホ

■BTS V・RM・JUNG KOOKのパンプアップされた逞しい筋肉

マ・ソンホは、BTSがアルバム制作期間に滞在していた、アメリカ・ロサンゼルスを訪問。公開された動画（11分17秒～18分45秒）では、ジムでトレーニングに励むRM、V、JUNG KOOKの姿や、マ・ソンホがトレーニング指導をしている様子が収められている。

上腕二頭筋を鍛える“ダンベルカール”というトレーニングを行うRM、V、JUNG KOOK。回数を重ねるごとに、筋肉がパンプアップされ逞しくなっていくのが分かる。RMがトレーニング指導を受けている時は、Vがカメラを回し、JUNG KOOKとレポートする姿も。JUNG KOOKはトレーニングウェアをたくし上げ、鏡で自身の胸筋を見ながらトレーニングしている。

その後も、それぞれのマシンを使って腹筋や背筋を鍛える3人。来春のカムバックに向け、トレーニングに励むメンバーたちの姿に、SNSでは、「グクの胸筋すごすぎる」「テテちゃんもグクもナムさんもめちゃくちゃかっこいい」「グクの胸板の厚さやばいね」「向かうところ敵なし」「バンタン筋肉チームはまるで本気のアスリート」「もう無敵じゃん」「足バタバタさせる位キツくても最後までやり遂げる姿本当にかっこいい」「ナムさんもマッチョになったね」「涼しげな顔してダンベルあげるテテ」など、大きな反響が寄せられている。

■写真：トレーニングジムでのBTS・RM、V、JUNG KOOK