10月3日（金）24:30〜24:59 日本テレビにて「秋山竜次と郄橋海人の悩み、聞くだけ聞きます」を放送（TVer・Huluで見逃し配信）。

秋山竜次（ロバート）とKing & Princeの郄橋海人が小学校の放送室をお借りして、子どもたちの素朴で純粋なお悩み相談に乗る。ただし、解決するとは限らない！お悩みを”聞くだけ聞き“、自由な発想の解答を繰り広げていく一風変わったお悩み相談番組。

体モノマネや「クリエイターズ・ファイル」など独創的なネタやキャラクターを数多く生み出してきている秋山。トップアーティストとして活躍するかたわら、自身のブログで架空の人物になりきりラジオ番組を自作するという奇抜な一面も持つ郄橋。そんな独自の世界観を持つ二人が、「放送電波」という舞台でかけ合わさったら一体どんな化学反応が起こるのか？

今回二人がお邪魔したのは、とある小学校の放送室。小学校の校内放送をお借りして、子どもたちのお悩み相談に乗る。放送室には、二人に聞いてほしいお悩みを抱えた子どもたちが続々と訪れる。

学校生活や家族に関するお悩みから、子どもならではのユニークなお悩みまで！お悩み相談の様子は校内で放送され、学校中に届く。

二人は子どもたちのお悩みを解決できるのか？独自の世界観たっぷりに、小学生と真っ向から向き合い、解答していく。自由すぎる二人の「お悩み相談室」をお楽しみに！

