&TEAM、コカ・コーラ×マクドナルド新WEBCMに出演「一緒に“コーク”と“ポテナゲ”パーティーしましょうーー！」

&TEAMが出演する、コカ・コーラとマクドナルドがコラボレーションする新WEBCM『ポテナゲにはコカ･コーラ！篇』が、9月26日より公開。アットホームなリビングで「ポテナゲコ

ーク」で盛り上がる&TEAMに注目だ。

■WEBCM『ポテナゲにはコカ･コーラ！篇』CMストーリー

一日の終わり、スポーツ中継を観にリビングへと集まった＆TEAMのメンバー。そこに17時からの夜マック限定の「ポテナゲ」を手にしたKが登場。待ってましたと言わんばかりに歓声を上げるメンバーたち。しかし、肝心の何かが足りない…！ JOの声に応えて、TAKIがグラスを取り出し「コーク」が用意される。

「ポテ・ナゲ・コーク」がいよいよテーブルに揃い、観戦の準備は万端。メンバーたちは「コーク」と「ポテナゲ」を楽しみながら、スポーツ観戦で盛り上がる。Kの「一緒に楽しもう！」の呼びかけで「ポテナゲコーク」がみんなの夜時間を楽しく盛り上げる。

■新WEBCM『ポテナゲにはコカ･コーラ！篇』撮影エピソード

&TEAMのメンバーは、明るい表情で「よろしくお願いします！」といつもの掛け声とともに丁寧に挨拶をしながら現場入り。スタッフと打ち合わせを行い撮影がスタートすると、それぞれのシーンで真剣に取り組む姿が印象的だった。

自分に向かってくるグラスを掴むシーンでは、JOがグラスの持ち方や力の加減を細かく確認しながら、合計10テイク以上の撮影に挑戦。一方、「コーク」と「ポテナゲ」を楽しむシーンでは、カメラマンとの掛け合いもあり、リラックスした雰囲気で撮影が行われた。

モニターチェックすると、メンバー全員が「めっちゃいいじゃん！」と大爆笑。スタッフからも「最高です！」と声が上がり、現場が笑いに包まれる。カメラが止まると、メンバー同士で談笑が始まったり、しりとりをして盛り上がったりするなど、仲の良さも垣間見えた。

「コーク」で乾杯するシーンでは、乾杯後すぐにカットがかかり、飲みたくても飲めない時間に、Kが「飲ませてくれー！」と叫び、スタッフが思わず笑ってしまう場面も。「ポテナゲ」の喫食シーンでは、撮影が止まった瞬間にFUMAが「うまい！」と声を上げ、あまりのおいしさにカメラが止まってもメンバー同士で食べ続けていた。

長時間に及ぶ撮影は、最後まで明るい雰囲気の中で行われ、ラストカットの撮影を終えると、現場全体から拍手が。&TEAMのメンバーは「ありがとうございました！」と感謝の言葉を何度も伝え、最後に改めてスタッフ全員に丁寧に挨拶をしてスタジオをあとにした。

■「コーク」と「ポテナゲ」を楽しめる期間限定セットが全国のマクドナルドにて販売

新WEBCMの公開に合わせ「コーク」と「ポテナゲ」を楽しめる期間限定セット「&TEAMの夜時間 ポテナゲ大＆コークセット」「&TEAMがつなぐ ポテナゲ特大＆コークセット」が全国のマクドナルド店舗にて販売。

17時からの夜マック(R)限定、さらにモバイルオーダー、マックデリバリー(R)、セルフオーダーキオスク限定となる。夜のマクドナルドを「コカ・コーラ」と「ポテナゲ」で楽しもう。

■&TEAM インタビュー

■関連リンク

「コカ・コーラ」公式サイト

https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/coca-cola

マクドナルド公式サイト

https://www.mcdonalds.co.jp/

&TEAM OFFICIAL SITE

https://www.andteam-official.jp/