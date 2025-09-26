横山だいすけ、5歳長女にもらった“手作りギフト”披露「素敵ですね」「子どもからの言葉や作品のプレゼント、笑顔は癒されますよね」
NHK Eテレの人気幼児番組『おかあさんといっしょ』で11代目うたのお兄さんを務めた“だいすけお兄さん”こと横山だいすけが25日、自身のインスタグラムを更新。長女（5）からプレゼントされた“ありがとうの花”を公開し、ファンから温かい声が寄せられている。
横山は「ありがとうの花を娘のひまりがくれました 先生と一緒に作ったらしい。ありがとうの花ってあったかいなぁ。育児や仕事のバタバタから、一瞬で疲れが癒えたひと時でした」とつづり、カラフルな色紙で作られた鮮やかな花を披露。花瓶に飾られた手作りの作品から、娘の優しさが伝わる投稿となった。
コメント欄には「素敵なお花ですね」「ありがとうの花、大好きな曲です」「なぜか私が泣けてしまいました」「子どもからの言葉や作品のプレゼント、笑顔は癒されますよね」「カラフルなお花が、だいすけパパだけでなく、仕事で疲れた私の心も明るくしてくれました」といった温かい声も寄せられた。
