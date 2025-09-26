地区優勝に華を添えた大谷翔平の54号 残り3戦でキャリアハイ更新なるか 昨季は何戦で54号放った？
◇MLB ドジャース8-0ダイヤモンドバックス(日本時間26日、チェイス・フィールド)
大谷翔平選手が自身のキャリアハイとなる54号を放ち、地区優勝に貢献しました。
大谷選手は4回の第3打席で少し体勢を崩しながらも、ナビル・クリスマット投手のチェンジアップをすくい上げ、右中間のスタンドにあるプールにしぶきをあげて沈みました。これで昨季達成したキャリアハイ54号に並びました。
昨季は日本時間9月20日に50本塁打50盗塁のMLB史上初の「50-50」を達成した大谷選手。同じ試合で51号、翌試合、3試合後にそれぞれ1本放ち、160試合目に54号に到達しました。
今季は159試合目に54号を達成。残り3戦でさらなる高みに到達するのでしょうか。
▽大谷翔平選手の40号以降の歩み ※現地時間
【2024年】
40号 8月23日 129試合目
41号 8月24日 130試合目
42号 8月28日 133試合目
43号 8月30日 135試合目
44号 8月31日 136試合目
45号 9月6日 141試合目
46号 9月8日 143試合目
47号 9月11日 146試合目
48号 9月17日 151試合目
49号・50号・51号 9月19日 153試合目
52号 9月20日 154試合目
53号 9月22日 156試合目
54号 9月27日 160試合目
40号 8月9日 117試合目
41号 8月10日 118試合目
42号 8月11日 119試合目
43号 8月12日 120試合目
44号 8月19日 126試合目
45号 8月24日 131試合目
46号 9月2日 138試合目
47号・48号 9月7日 143試合目
49号 9月13日 148試合目
50号 9月16日 151試合目
51号 9月17日 152試合目
52号 9月19日 154試合目
53号 9月20日 155試合目
54号 9月25日 159試合目