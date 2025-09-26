◇MLB ドジャース8-0ダイヤモンドバックス(日本時間26日、チェイス・フィールド)

大谷翔平選手が自身のキャリアハイとなる54号を放ち、地区優勝に貢献しました。

大谷選手は4回の第3打席で少し体勢を崩しながらも、ナビル・クリスマット投手のチェンジアップをすくい上げ、右中間のスタンドにあるプールにしぶきをあげて沈みました。これで昨季達成したキャリアハイ54号に並びました。

昨季は日本時間9月20日に50本塁打50盗塁のMLB史上初の「50-50」を達成した大谷選手。同じ試合で51号、翌試合、3試合後にそれぞれ1本放ち、160試合目に54号に到達しました。

今季は159試合目に54号を達成。残り3戦でさらなる高みに到達するのでしょうか。

▽大谷翔平選手の40号以降の歩み ※現地時間

【2024年】

40号 8月23日 129試合目

41号 8月24日 130試合目

42号 8月28日 133試合目

43号 8月30日 135試合目

44号 8月31日 136試合目

45号 9月6日 141試合目

46号 9月8日 143試合目

47号 9月11日 146試合目

48号 9月17日 151試合目

49号・50号・51号 9月19日 153試合目

52号 9月20日 154試合目

53号 9月22日 156試合目

54号 9月27日 160試合目

【2025年】40号 8月9日 117試合目41号 8月10日 118試合目42号 8月11日 119試合目43号 8月12日 120試合目44号 8月19日 126試合目45号 8月24日 131試合目46号 9月2日 138試合目47号・48号 9月7日 143試合目49号 9月13日 148試合目50号 9月16日 151試合目51号 9月17日 152試合目52号 9月19日 154試合目53号 9月20日 155試合目54号 9月25日 159試合目