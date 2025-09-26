日本オリンピックミュージアム企画展「東京2025世界陸上＆東京2025デフリンピック展」の内覧会が26日、都内で行われた。世界陸上で男子110メートル障害5位入賞の村竹ラシッド（JAL）と、デフリンピックに出場するデフサッカー代表の松元卓巳（あいおいニッセイ同和損保）がゲストで参加した。

世界舞台を終えたばかりの村竹は「個人としては不本意な結果だったが、たくさんの人に見てもらった。こんなに陸上というコンテンツが日本で盛り上がると思っていなかった」と振り返った。

村竹はレース前の登場シーンで「ジョジョの奇妙な物語」のポーズを決めるなど、パフォーマンスも話題に。GKの松元へのおすすめのポーズを振られると、人気アニメ「イナズマイレブン」を指定。「主人公がGKで、ゴッドハンドという技がある」と語り、片手を前に出してキャッチするポーズを伝授。「サッカーファンは知っている人は多いと思うので、やってみてください」と伝えた。

この日はデフリンピック開幕50日前。松元は「認知度はどうしても低いのが現状。まだまだ注目度は低いと思っているが、世界陸上のような舞台で試合がしたい。たくさんの方に来て頂きたい」と呼びかけた。