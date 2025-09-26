アイナ・ジ・エンド、新曲「PPP」でテレ朝系『羽鳥慎一モーニングショー』OPテーマを担当
アイナ・ジ・エンドの最新曲「PPP」（読み：ピピピ）が、テレビ朝日系朝の情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」の10周年の節目にオープニングテーマを担当することが決定した。
「PPP」はアイナ・ジ・エンドが作詞・作曲をギタリストの西田修太と共に担当。軽快なビートときらめくメロディが心地よく広がる、朝の空気を一気に明るくする爽やかなアップテンポナンバー。目覚まし時計の“PPP”の音や、歌詞中の“あくび”や”寝返り”など朝の要素を詰め込んだ遊び心も垣間見えるキュートなポップチューンにもなっている。
番組オンエアは9月29日（月）から。本楽曲が毎朝の番組オープニングを飾り、全国の視聴者へフレッシュな一日の始まりを届けていく。
アイナ・ジ・エンドは10月より全国ツアー＜革命道中＞を全国9都市にて開催。12月20日（土）には東京ガーデンシアターにてワンマンライブ”nukariari”を開催することも決定している。チケットは抽選先行が実施中。
■番組情報
テレビ朝日系朝の情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」
毎週月〜金 あさ8時放送
https://www.tv-asahi.co.jp/m-show/
「PPP」（読み：ピピピ）
2026年夏以降リリース予定
作詞・作曲：アイナ・ジ・エンド, 西田修大
編曲：西田修大
2nd Single「革命道中」
2025年9月3日発売
■CD+Blu-ray 2枚組：\6,600（税込）品番：AVCD-61575/B
・CD収録内容
1.革命道中
2.革命道中(カラオケ)
3.革命道中(インスト)
・Blu-ray収録内容
「ハリネズミスマイル」ライブ映像
革命道中 Music Video
革命道中 アニメOPノンクレジット映像
■CD+Blu-ray 2枚組：\2,200（税込）品番：AVCD-61576/B
・CD収録内容
1.革命道中
2.革命道中(カラオケ)
3.革命道中(インスト)
・Blu-ray収録内容
革命道中 Music Video
革命道中 アニメOPノンクレジット映像
Digital Single https://aina.lnk.to/OnTheWay
1st Single https://aina.lnk.to/kakumeidotyu_CD
＜アイナ・ジ・エンド ワンマンライブ”nukariari”＞
2025年12月20日(土) 東京ガーデンシアター
開場/開演 17:30/18:30
詳細：https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1127900
＜革命道中＞
2025年10月1日(水)[愛知] Zepp Nagoya
2025年10月3日(金)[福岡] Zepp Fukuoka
2025年10月5日(日)[宮城] 仙台GIGS
2025年10月9日(木)[新潟] 新潟LOTS
2025年10月17日(金)[広島] BLUELIVE HIROSHIMA
2025年10月18日(土)[香川] 高松festhalle
2025年10月24日(金)[大阪] Zepp Osaka Bayside
2025年10月28日(火)[北海道] PENNY LANE24
2025年10月31日(金)[東京] Zepp DiverCity
詳細：https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1123898
