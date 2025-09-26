10月3日(金) 深夜24時42分スタート！主演・栗山千明「晩酌の流儀４ ～秋冬編～」個性豊かなゲストキャスト解禁!!! 秋冬編30秒トレーラー初公開！さらに、EDテーマが、がらりの「さあ乾杯！」に決定！

テレ東では、10月3日(金)から、ドラマ25「晩酌の流儀４ ～秋冬編～」(毎週金曜 深夜 24時42分)を放送します。

本作は、“1日の最後に飲むお酒をいかに美味しく飲むことが出来るか”を考え、仕事以外の時間全てをお酒のために費やすストイックな女性、伊澤美幸(栗山千明)に焦点を当てたグルメドラマ。シリーズ4作目となる本作は、テレ東の深夜ドラマでは異例の2クール連続での放送！夏編に続き、美幸を取り巻く周辺環境もパワーアップし、美幸の晩酌へと向かう情熱もより加速していきます!!! 2022年12月に放送された年末スペシャル以来となる秋、冬の味覚にもぜひご注目ください。

主演の栗山千明をはじめ、レギュラーキャストである、武田航平、辻凪子、おかやまはじめ、馬場裕之(ロバート)、ミスターちん、土屋伸之(ナイツ)、大久保佳代子(オアシズ)、また今シーズンから新たに美幸を取り巻く魅力的なキャラクターたちにメンバー入りした本宮泰風、アキラ 100%、忍成修吾、冨家ノリマサ、森田甘路、前田航基は夏編から引き続き登場します。バラエティーに富んだ個性的なキャラクターたちが、ホップハウジングや商店街で美幸の晩酌にどう影響していくのか、ご注目ください。

【秋冬編 ゲスト出演者を一挙解禁！】

◆ 弟子入りした美幸を厳しく鍛える落語の師匠役に螢 雪次朗。

◆ 日本一のお酒メーカー「ゴールドホップ」の社員で美幸を引き抜こうとする・比木貫役に東根作寿英。

◆ 美幸が働く不動産会社に訪れる「YOU は何しに日本へ？」のディレクター・撮井高志役に福澤重文。

◆ 「YOU は何しに日本へ？」の AD・英出凡人役に小倉史也。

◆ 「YOU は何しに日本へ？」のゲスト・チャイヨー役にFAISAL。

◆ 美幸と一緒に漫才大会に出場する漫才師・漫堂役に濱津隆之。

◆ 肉山(土屋伸之)とかつて漫才コンビを組んでいた元相方・矢保山役に塙宣之(ナイツ)。

◆ 美幸が働く不動産会社に客として訪れる雪谷大学の応援団員・浅見翼役に南出凌嘉。

個性豊かなゲストとの絡みで悩んだり、笑ったり、喜んだり、驚いたりと様々な表情が生まれる、美幸やホップハウジングのメンバーを楽しみに、週末を思いっきり笑ってお過ごしください！

【秋冬編 30秒予告トレーラー公開】

そしてこの度、本作＜秋冬編＞の30秒トレーラーを公開。秋から冬に移り行く季節を存分に楽しめる至高の料理と、美幸の進化した晩酌の様子を一足早くお届けします。金曜夜は、“美幸の晩酌愛”と共にお過ごしください！

→ → https://youtu.be/vHlK7W3trGs ← ←

【エンディングテーマは、がらりの「さあ乾杯！」】

エンディングテーマは、毎回異なるジャンルの楽曲を制作することで幅広い層から支持を集めるシンガーソングライターがらりの「さあ乾杯！」に決定。がらりが「晩酌の流儀」のテーマソングを担当するのは、シーズン３のオープニングテーマ「パーティーチューン」に続き、２度目！感情を込めた歌声と力強いメッセージが本作のエンディングを盛り上げます。

＜プロフィール＞

大阪府出身。元システムエンジニア。全楽曲の作詞作曲を担当。2022年より活動を開始し、ジャケットアートワーク・MusicVideo・SNSコンテンツなどほぼすべてのクリエイティブ制作を自身で手掛けるシンガーソングライターとして活動。曲ごとに“がらり”と作風を変えながら、文学的な歌詞を生々しい歌声に乗せる。2023年11月に初となるリリース作品「さよならは真夜中に」をリリース。2024年11月20日(水)には初となるアルバム「手のひら望遠鏡」をリリース。アルバム収録曲「午後二時の通り雨」が 2025年1月に放送されたテレビ朝日系音楽番組「EIGHT-JAM」内の企画「プロが選ぶ2024年のマイベスト10」にて川谷絵音氏に取り上げられるなど、2025年要注目のアーティスト。

＜コメント＞

前シーズン「晩酌の流儀３」のオープニング曲に続き、今回はエンディング曲を書き下ろさせていただきました。タイトルの「さあ乾杯！」は仕事を終えた自分をねぎらう魔法の言葉です。ドラマの世界観に寄り添いながら、皆さんの晩酌タイムに楽しさを届けられたらいいなと思って作りました。寒さも深まる季節、心までほっと温まりますように。乾杯！

≪10月3日(金)放送 第1話 あらすじ≫

©「晩酌の流儀４」製作委員会

理想の晩酌を追い求める伊澤美幸(栗山千明)は、変わらず不動産会社ホップハウジングで働いている。ある日、近所にライバル店トップハウジングスがオープン。客を装い店内に侵入した葵(辻凪子)は王子(忍成修吾)をはじめイケメン店員ばかりの接客のレベルの高さに圧倒される。そんな中ホップハウジングに部屋を探しているという古山和香(渡邉美穂)が来店。次々に条件を変える和香に対し、美幸は丁寧に接客するが＿？

≪番組概要≫

【タイトル】ドラマ25「晩酌の流儀４ ～秋冬編～」

【放送日時】2025年10月3日(金)スタート！ 毎週金曜 深夜 24時42分～25時13分

※ＢＳテレ東では2025年10月6日(月)スタート

毎週月曜 深夜 24時00分～24時30分

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【配信】各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「Prime Video」にて順次見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

★TVer では便利な「お気に入り登録」をお願いします！★

▶テレ東 HP：https://video.tv-tokyo.co.jp/banshaku4/

▶TVer：https://tver.jp/series/sr32wpyhyv

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【主演】栗山千明

【出演】武田航平、辻凪子、馬場裕之(ロバート)、ミスターちん、土屋伸之(ナイツ)、大久保佳代子(オアシズ)、本宮泰風、アキラ 100％、忍成修吾、冨家ノリマサ、森田甘路、前田航基、おかやまはじめ

【ゲスト】渡邉美穂、螢 雪次朗、東根作寿英、福澤重文、小倉史也、FAISAL、濱津隆之、塙宣之(ナイツ)、南出凌嘉

【監督】北畑龍一、宮脇亮、松本拓、宮本紘生

【脚本】政池洋佑、當銘啓太、丸山恵、西条みつとし、阿部凌大、原野吉弘、中川千英子

【音楽】渡邊崇

【オープニングテーマ】山内総一郎「人間だし」(cutting edge)

【エンディングテーマ】がらり「さあ乾杯！」

【プロデューサー】松本拓(テレビ東京)、野部真悠(テレビ東京)、前田茂司(楽映舎)、小松俊喜(楽映舎)、北畑龍一(楽映舎)、山村淳史(T-REX FILM)、澤田賢一(カーツメディアワークス)

【制作】テレビ東京、楽映舎

