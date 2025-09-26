SIX LOUNGE、市原隼人主演の短編映画『デイズ 〜かけがえのない日々〜』主題歌を担当
SIX LOUNGEが、地元・大分を舞台にした短編映画『デイズ 〜かけがえのない日々〜』の主題歌を担当することが決定した。
この作品は大分市魅力発信アンバサダーであり、ドラマ『ROOKIES』、『JIN-仁-』などを手掛けた平川雄一朗監督脚本・演出による短編映画で、バンドメンバー全員の故郷でもある大分が舞台となっている。主演を務めるのは市原隼人。主題歌にはSIX LOUNGEがこの作品の為に書き下ろした新曲「kakegae」が起用されている。
◾️EP『燦燦』
2025年10月1日（水）発売
CD予約URL：https://erj.lnk.to/0PPtZk
初回生産限定盤 ESCL-6129〜6130 ￥9,999（税込）
初回仕様限定盤 ESCL-6131 ￥2,690（税込）
▼収録内容
[CD] ※2形態共通
1.ロックンロール
2.おどるらいおん feat. 上野羽有音（TETORA）
3.愛don’t OK
4.儚げブルー
5.ロリギャングスター
[BD] ※初回生産限定盤のみ
“Do You Love Me?” TOUR Live at 日比谷野外大音楽堂
▼仕様
【初回生産限定盤】CD+BD 【通常盤】CD
※初回生産限定盤・通常盤初回仕様にはオリジナルステッカー封入
■＜SIX LOUNGE ONEMAN TOUR “燦燦“＞
2025年
10月16日（木）東京・Zepp DiverCity
10月19日（日）広島・CLUB QUATTRO
10月28日（火）宮城・RENSA
10月30日（木）愛知・Zepp Nagoya
11月1日（土）大阪・なんばHatch
11月7日（金）福岡・Zepp Fukuoka
チケット一般販売URL：https://eplus.jp/sixlounge/
関連リンク
◆SIX LOUNGE オフィシャルサイト
◆SIX LOUNGE オフィシャルX
◆SIX LOUNGE オフィシャルInstagram
◆SIX LOUNGE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆SIX LOUNGE オフィシャルTikTok