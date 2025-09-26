SIX LOUNGEが、地元・大分を舞台にした短編映画『デイズ 〜かけがえのない日々〜』の主題歌を担当することが決定した。

この作品は大分市魅力発信アンバサダーであり、ドラマ『ROOKIES』、『JIN-仁-』などを手掛けた平川雄一朗監督脚本・演出による短編映画で、バンドメンバー全員の故郷でもある大分が舞台となっている。主演を務めるのは市原隼人。主題歌にはSIX LOUNGEがこの作品の為に書き下ろした新曲「kakegae」が起用されている。

◾️EP『燦燦』

2025年10月1日（水）発売

CD予約URL：https://erj.lnk.to/0PPtZk 初回生産限定盤 ESCL-6129〜6130 ￥9,999（税込）

初回仕様限定盤 ESCL-6131 ￥2,690（税込） ▲初回生産限定盤 ▲通常盤 ▼収録内容

[CD] ※2形態共通

1.ロックンロール

2.おどるらいおん feat. 上野羽有音（TETORA）

3.愛don’t OK

4.儚げブルー

5.ロリギャングスター [BD] ※初回生産限定盤のみ

“Do You Love Me?” TOUR Live at 日比谷野外大音楽堂 ▼仕様

【初回生産限定盤】CD+BD 【通常盤】CD

※初回生産限定盤・通常盤初回仕様にはオリジナルステッカー封入

■＜SIX LOUNGE ONEMAN TOUR “燦燦“＞ 2025年

10月16日（木）東京・Zepp DiverCity

10月19日（日）広島・CLUB QUATTRO

10月28日（火）宮城・RENSA

10月30日（木）愛知・Zepp Nagoya

11月1日（土）大阪・なんばHatch

11月7日（金）福岡・Zepp Fukuoka

チケット一般販売URL：https://eplus.jp/sixlounge/