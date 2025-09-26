『あんぱん』妻夫木聡「八木さん、どうか幸せになって欲しいな」“やないたかし先生からのサイン”も公開
俳優の妻夫木聡が26日、自身のインスタを更新し、八木信之介役を演じた連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)が最終回を迎えたことに言及した。
妻夫木聡
妻夫木は、柳井嵩役の北村匠海との2ショットや、蘭子役の河合優実と抱き合う写真などを添えて、「あんぱん終わってしまいました」と報告。「出会いがあれば別れもある。でも、この出会いがまた新しい出会いを呼ぶよね。素晴らしい作品をありがとうございました」と感謝した。
また、北村がサインを書く様子や、イラスト付きのサインも公開し、「最後に、やないたかし先生からサインいただきました」と紹介。最後に「八木さん、どうか幸せになって欲しいな」と願いをつづった。
この投稿に、ファンからも「心に染み入るドラマ、ありがとうございました」「素敵作品を、ありがとうございました」と感謝や、「八木さんと蘭子、きっと幸せになってますよね」「八木さん、幸せになってね」「おふたりが最後必ず幸せをつかんでほしいです」と幸せを願う声が寄せられている。
この投稿をInstagramで見る
妻夫木聡 Satoshi Tsumabuki(@satoshi_tsumabuki_official)がシェアした投稿
