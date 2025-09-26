お笑いコンビ・なすなかにしが２６日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」にゲスト出演した。

パーソナリティーを務める今田耕司について、なすなかにしの那須晃行は「やっぱり感謝祭にはお世話になってます」と、今田が総合司会を務めるＴＢＳの「オールスター感謝祭」を挙げた。今田は「いろいろやってくれるから助かる」となすなかにしを絶賛した。

「オールスター感謝祭」は毎年春と秋の年２回放送。放送時間は６時間を超え、ものすごい数の芸能人が出演することで知られる。那須が「すごいじゃないですか、ゲストの人数が」と言うと、今田は「そう。あの席順を覚えることだけが仕事やもん、オレ」と冗談交じりに話した。

今田のすごさについて、那須は「絶対に１人でも（多く）映るように、（話を）振るんですよ」と、ばく大な数のゲスト全員が必ず一度はテレビに映るように話を振ると指摘。すると今田は「それは紳助さんがそうされてたんよ」と、今田の前に「オールスター感謝祭」の司会を務めていた島田紳助さんがやっていたことと明かした。

さらに今田は「故郷のおばあちゃんとかが孫、出てんの楽しみにしてたりするわけや。昔は二百何十人（ゲストが）おったから。新人の人とかもおったりするわけよ、後ろの方には。それでちゃんと紳助さんがちょっとでも映るようにっていうので、それを聞いてたから」と話していた。

那須が「今田さんは座席表をね、チェック入れるんですよ。この人、まだしゃべってないから」と舞台裏を明かすと、今田は「赤丸だけで入れていくみたいな」と話していた。