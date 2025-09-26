ゆずが2026年2⽉15⽇、⼤阪城ホールにて＜ゆず × FM OSAKA 55th Anniversary Premium Concert ゆずオーケストラ＞を開催することが決定した。

ゆずが⾃⾝初のオーケストラコンサート＜YUZU Orchestra Concert 2024 ゆず晦⽇＞を開催したのは2024年12⽉30⽇および31⽇のこと。地元である神奈川・横浜BUNTAIにて実施された同2days公演のチケットは即ソールドアウトとなり、プレミアムライブとして話題を呼んだ。

＜ゆず × FM OSAKA 55th Anniversary Premium Concert ゆずオーケストラ＞は、オーケストラライブ再演の声や関⻄開催を熱望する期待に応える形で、開局55周年を迎えるFM⼤阪とタッグを組んで実現するものだ。⼤阪城ホールでの⼀夜限りのオーケストラコンサートとなる。

ファンクラブ「ゆずの輪」会員先⾏チケット受付は本⽇9月26日より10⽉5⽇まで。その後、10⽉10⽇よりFM⼤阪先⾏受付(抽選)がスタートする。

■＜ゆず×FM OSAKA 55th Anniversary Premium Concert ゆずオーケストラ＞

2026年2⽉15⽇(⽇) ⼤阪城ホール

open15:00 / start16:00

【ファンクラブ「ゆずの輪」会員先⾏】

受付期間：9⽉26⽇(⾦)12:00〜10⽉5⽇(⽇)23:59

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/yuzuorchestra_2026

■＜ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK トビラ Supported by ITOCHU＞

10月23日(木) 東京・有明アリーナ

10月25日(土) 東京・有明アリーナ

10月26日(日) 東京・有明アリーナ

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/getback-tobira2025/

■＜YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK Supported by ITOCHU＞

12月3日(水) 香港・AXA Dreamland

12月6日(土) 上海・Shanghai Music Park

12月8日(月) 台北・Zepp New Taipei

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/asiatour_GETBACK/

■＜YUZU JAPAN LIVE 2025 GET BACK Supported by Japanet＞

12⽉13⽇(⼟) ⻑崎スタジアムシティHAPPINESS ARENA

12⽉14⽇(⽇) ⻑崎スタジアムシティHAPPINESS ARENA

open15:00 / start16:00

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/japanlive_GETBACK/

