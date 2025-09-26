元日向坂46東村芽依、ミニスカで美脚披露 大阪での写真に「どこ見ても完璧」「お団子も可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/09/26】元日向坂46の東村芽依が25日、自身のInstagramを更新。大阪での様子とファッションコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】元日向坂46メンバー、ミニスカで美脚際立つ
東村は「しんちゃんのクッキーつくった」と関西でのプライベートな時間を報告し、「ブラウスにシュシュもセットで付いてるから お団子にしてみた」とコーディネートについて説明。白いブラウスと美しい脚が際立つミニスカートを合わせたスタイリングを着こなし、京セラドーム大阪を背景にした水辺のスポットで笑顔を見せる様子を公開している。
この投稿に、ファンからは「どこ見ても完璧」「お団子も可愛い」「大阪来ていたのね！」「コーデが素敵」「笑顔に癒される」「スタイル良い」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
