有村架純、ミニスカ×タイツ姿披露 ミラノで美脚際立つ「素敵」「まっすぐで綺麗」
【モデルプレス＝2025/09/26】女優の有村架純が26日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つスタイリングを公開した。
【写真】有村架純、ミニスカ×タイツ姿で美脚披露
2026年春夏のプラダのミラノコレクションを訪れている有村は「ビビットなオレンジを基調とした舞台にシンプルで優しい色のお洋服たちが相反して融合していて、PRADAらしさを感じるショーでした」とコメントし、美しい脚が際立つダークトーンのスタイリングを披露した。投稿では「気になるアイテム見つけた」とショーへの関心を示し、オレンジを基調とした会場での特別な体験について語っている。
この投稿に、ファンからは「エレガント」「素敵」「まっすぐで綺麗」「似合う」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
