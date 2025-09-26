THE FRANK VOX¡¢ºÇ¿·EP¡ØVOX GIFT 3¡ÙÁ´ÍÆ²ò¶Ø
THE FRANK VOX¤¬¡¢10·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë3ËçÌÜ¤ÎEP¡ØVOX GIFT 3¡Ù¤Î¾ÜºÙ¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ØVOX GIFT¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ë¤Ï¡¢Àè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥í¥¹¥¿¥¤¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Î²¹¤â¤ê¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¥Û¥Ã¤È¥½¥ó¥°¡ÉÁ´6¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢THE FRANK VOX¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ø²»³Ú¤òÆÏ¤±¤ëºÝ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¡¦´ØÀ¾¤Î¡È¥Û¥Ã¤È¤Ê¾ì½ê¡É¤Ç»£±Æ¡£Ãç´Ö¤È¶¦¤ËÌ¤Íè¤ØÊâ¤à¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»ÑÀª¤¬ÅÁ¤ï¤ë°ìËç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
10·î14Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Pre-add / Pre-save¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü9·î26Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö²Î¤Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿·¶Ê¡Ö¥í¥¹¥¿¥¤¥à¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊüÁ÷»þ´Ö¤Ï¡¢17»þ30Ê¬¡Á18»þ¡£
◾︎THE FRANK VOX¥³¥á¥ó¥È
¤Þ¤¤¤É¡ª
VOX GIFT 3¤ÎÆâÍÆ²ò¶Ø¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
EP¤ä¤«¤é4¶Ê¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿³§¤µ¤ó¡ª
µÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®¤ÆÁ´6¶ÊÆþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
Á´¶Ê¼ç¿©¤Î¤³¤ÎEP
ÉûºÚ¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¥Õ¥é¥Ü¤Îº£¤Ç¤¤ëÁ´¤Æ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥Ü¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤ò¼õ¤±¼è¤ë½àÈ÷¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
#2028Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÌÜ»Ø¤»Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
EP¡ØVOX GIFT 3¡Ù
2025Ç¯10·î15Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
TECI-1844 TAX IN¡§\2,200 / TAX OUT¡§\2,000
Pre-add / Pre-save ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://THE-FRANK-VOX.lnk.to/VOX-GIFT-3_paps
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
1.¥í¥¹¥¿¥¤¥à ¡¡¢¨¡ÖÀîÅçŽ¥»³Æâ¤Î¥Þ¥ó¥¬¾Â¡×9·î¡Á10·îÅÙ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
2.ÃÏ¸µ
3.¥¢¥ó¥¬¥¤¥ï¥ë¥¯¥Ê¥¤
4.¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤ª¤Þ¤¨¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤
5.¥¢¥ß¡¼¥´
6.¤³¤È¤Ð
¡ã¡ØVOX GIFT 3¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ä
9·î27Æü(ÅÚ)¹Åç¡¦¹Åç±ØÆî¸ýÃÏ²¼¹¾ì
¡ 13:00¡Á ¢15:30¡Á
¡ãFRANK FES TOUR 2025¡Á¤¢¤Ä¤Þ¤ì²»³ÚÌîÏº¡ª»ÍÅÔ»Ô½ÐÄ¥ÊÔ¡ª¡Á¡ä
10/17¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡§Ê¡²¬ DRUM Be-1¡¡¡¡ 18:30 / 19:00 w/SEAMO
10/26¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡§NAGOYA JAMMIN¡Ç¡¡ 16:00 / 16:30 w/¥Ï¥¸¢ª
11/28¡Ê¶â¡Ë¹Åç¡§¹ÅçLIVE VANQUISH 18:00 / 18:30¡¡ w/ET-KING
12/06¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡§½ÂÃ«CLUB QUATTRO¡¡16:00 / 16:30 w/µÈÅÄ»³ÅÄ
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÃêÁªÀè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§9/24(¿å)10:00¡Á9/28(Æü)23:59
https://eplus.jp/thefrankvox2025/
°ìÈÌÈ¯Çä¡§10/4(ÅÚ)10:00¡Á
https://eplus.jp/thefrankvox2025/
ÀÊ¼ï : ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë
ÎÁ¶â : \6,500(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏFCÀè¹Ô¤Î¤ß¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
ÀÊ¼ï : ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê°ìÈÌ¡Ë
ÎÁ¶â : \5,000(ÀÇ¹þ)
ÀÊ¼ï : ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê³Ø³ä¡Ë
ÎÁ¶â : \4,000(ÀÇ¹þ)
¢¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡¡¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¡ãÉ¬»à¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¡ª¤Ê¤ó¤Ð¥Ï¥Ã¥Á¡ª ¡Á³ð¤¨¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ªÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡Á¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤ÐHatch
»þ´Ö¡§OPEN 16:00 / START 17:00
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê°ìÈÌ¡Ë \5,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê³Ø³ä¡Ë \4,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤
2F»ØÄêÀÊ¡Ê°ìÈÌ¡Ë \5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë °ìÈÌ¤Î¤ß¤Î¼è°·¤¤
¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
