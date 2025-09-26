『おいしい給食』“御園先生”武田玲奈、メガネ姿でキリリッ！ 5年ぶりカムバックでバージョンアップした姿公開
市原隼人主演の映画『おいしい給食 炎の修学旅行』より、5年ぶりでシリーズにカムバックした武田玲奈演じる御園ひとみ先生の新場面写真が解禁された。
【写真】メガネ姿の御園先生（武田玲奈）、甘利田と再会
『おいしい給食』は、1980年代のある中学校を舞台に、給食マニアの教師・甘利田幸男と、給食マニアの生徒による、どちらが給食を「おいしく食べるか」という闘いを描く学園グルメコメディー。これまでにドラマ3シーズンが放送、映画3作品が公開された。
1984年から刻まれてきた給食を愛する教師、甘利田幸男の大いなる旅はまだまだ終わらない。劇場版4作目となる今作で、時代はついに平成に突入。1990年。三年生担任になった甘利田は、青森・岩手への修学旅行の旅に出る。シリーズで初めて学校から外に出て、果たして甘利田はどんな食を堪能するのか。
市原演じる甘利田の人気もさることながら、ヒロインにも注目が集まる「おいしい給食」シリーズ。今回の映画最大の見どころは、season1のヒロイン、あの御園ひとみとの再会だ。「season1」で甘利田が担任だったのクラスの副担任で新人教師だった御園ひとみ先生を演じた武田玲奈が、劇場版4作目の『おいしい給食 炎の修学旅行』でカムバックすることが発表された際には、「おかえりなさいー！！！楽しみすぎます！！！」「まさかのカムバック！やった〜嬉しい！楽しみです」「『season1』の第1話から観てきた大ファンとして、なんとも嬉しいリターンズです‼帰ってきてくれて本当にありがとう」とカムバックを喜ぶ声がSNS上で拡がっていた。
初々しかったひとみ先生は、キャリアを積み、新たに赴任した岩手の花堺中学校で教壇に立っていた。以前よりキリリッとした服装を身にまとい、メガネをかける姿に甘利田化（？）と一瞬ツッコミを入れそうになるビジュアルに。
そんなひとみ先生を捉えた新写真は、数年ぶりに甘利田と再会した際の表情を捉えたカットのほか、給食交流会でさまざまな表情を見せるひとみ先生がふんだんに切り取られた魅力的なシーンが盛りだくさん。5年ぶりにカムバックしたひとみ先生のバージョンアップした姿にも注目だ。
映画『おいしい給食 炎の修学旅行』は、10月24日より全国公開。
【写真】メガネ姿の御園先生（武田玲奈）、甘利田と再会
『おいしい給食』は、1980年代のある中学校を舞台に、給食マニアの教師・甘利田幸男と、給食マニアの生徒による、どちらが給食を「おいしく食べるか」という闘いを描く学園グルメコメディー。これまでにドラマ3シーズンが放送、映画3作品が公開された。
市原演じる甘利田の人気もさることながら、ヒロインにも注目が集まる「おいしい給食」シリーズ。今回の映画最大の見どころは、season1のヒロイン、あの御園ひとみとの再会だ。「season1」で甘利田が担任だったのクラスの副担任で新人教師だった御園ひとみ先生を演じた武田玲奈が、劇場版4作目の『おいしい給食 炎の修学旅行』でカムバックすることが発表された際には、「おかえりなさいー！！！楽しみすぎます！！！」「まさかのカムバック！やった〜嬉しい！楽しみです」「『season1』の第1話から観てきた大ファンとして、なんとも嬉しいリターンズです‼帰ってきてくれて本当にありがとう」とカムバックを喜ぶ声がSNS上で拡がっていた。
初々しかったひとみ先生は、キャリアを積み、新たに赴任した岩手の花堺中学校で教壇に立っていた。以前よりキリリッとした服装を身にまとい、メガネをかける姿に甘利田化（？）と一瞬ツッコミを入れそうになるビジュアルに。
そんなひとみ先生を捉えた新写真は、数年ぶりに甘利田と再会した際の表情を捉えたカットのほか、給食交流会でさまざまな表情を見せるひとみ先生がふんだんに切り取られた魅力的なシーンが盛りだくさん。5年ぶりにカムバックしたひとみ先生のバージョンアップした姿にも注目だ。
映画『おいしい給食 炎の修学旅行』は、10月24日より全国公開。