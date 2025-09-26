佐藤大樹、映画『ロマンティック・キラー』で謎の刀剣役！ FANTASTICS・中島颯太のコメントも到着
上白石萌歌、なにわ男子・高橋恭平、INI・木村柾哉、FANTASTICS・中島颯太がクアトロ主演を務める映画『ロマンティック・キラー』に、EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹が出演することが発表され、佐藤と中島からコメントが到着。併せて佐藤が刀で戦う姿を見せるロマンティック襲来PV「謎の刀剣編」が解禁された。
【動画】佐藤大樹が刀剣キャラに！ ロマンティック襲来PV「謎の刀剣編」
2022年にNetflixでアニメ化もされた百世渡の同名漫画を実写映画化。絶対に恋愛したくないJK（女子高生）に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛け、恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開を、ヒロインがぶっ飛ばし続ける―という“ぶっ飛ばし系”ラブコメディーが繰り広げられる。
恋愛にまるで興味がないのに、ある日強制的にロマンティックな展開に巻き込まれることになる女子高生・星野杏子を演じるのは、上白石萌歌。そして、そんな杏子と急接近することになる3人の男子を、なにわ男子の高橋恭平、INIの木村柾哉、FANTASTICSの中島颯太が演じ、クアトロ主演を務める。
そんな本作のメガホンをとるのは、英勉監督。監督自ら実写化を熱望した本作に、床ドン、壁ドン、膝枕などの少女漫画あるあるや、数々の名作ラブストーリーを思わせる“ロマンティック”要素を大量投入し、原作以上にカオスでぶっ飛んだコメディーに仕上げた。
謎の兵士役・JO1の與那城奨に、謎のSAT役・なにわ男子の藤原丈一郎に引き続き、杏子に迫りくる新たなロマンティック男子の新キャストとして、EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹が参戦決定。
佐藤は、本作のクアトロ主演の一人であり、FANTASTICSのメンバーでもある中島と、公私ともに仲が良く、ファンの間でも人気のコンビとして親しまれている。中島は、そんな佐藤を「青春作品の先輩」として慕い、佐藤から演技を教えてもらった、とインタビューで明かしている。
ロマンティック襲来PV「謎の刀剣編」では、謎の刀剣役の佐藤が謎の兵士役を演じる與那城と、森の中で杏子（上白石）を背に、刀で戦う姿を見せており、シチュエーションや役柄が気になるところ…。PVの中ではロープを使ったアクションをノリノリで華麗にこなしたエピソードも話しており、劇中でどんなシーンに仕上がっているのか、また、共演シーンのある與那城との息のあったアクションシーンも見どころの一つだ。
最後には本作の主演の一人であるなにわ男子の高橋が登場？ なんとこの日高橋は自らの撮影シーンが無かったにも関わらず、ロケ地にまで応援に駆けつけ、撮影をしていた同じグループの藤原や、與那城、佐藤らの現場のサポートをしていたという。
その際、たまたまコメントを撮っていた佐藤を見かけ、佐藤を驚かせるためにスタッフの協力の元、同じ衣装を身に着けて乱入するシーンも。PVからも仲睦まじい現場の様子が垣間見える。
佐藤は「刀を擬人化した刀剣役のキャラのオファーは最初で最後だと思うので、自由に楽しんで演じさせていただきました」とコメント。
中島は「今回同じグループの“兄貴”佐藤大樹くんが出演してくださるということでとても嬉しかったです！」と喜びの声を届けた。
映画『ロマンティック・キラー』は、12月12日全国公開。
佐藤大樹、中島颯太のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■佐藤大樹（謎の刀剣役）
“謎の刀剣”役を演じました佐藤大樹です。
刀を擬人化した刀剣役のキャラのオファーは最初で最後だと思うので、自由に楽しんで演じさせていただきました。ワイヤーを使った本格的な殺陣のシーンでは、映画をみて自分でも惚れ惚れするほど美しくカッコよかったです。
日頃から仲良くさせていただいている高橋恭平くんや同じグループの颯太が主演を務める作品に携わる事が出来て嬉しかったです！ 休みだったにも関わらず撮影現場まで遊びにきてくれた恭平に、嬉しく思いますし、もっともっと好きになりました！
ずっと笑いっぱなしの今作で、これでもか！というくらい色んなロマンティック男子達が沢山出てきます。とても豪華です！ ぜひ劇場でご覧ください！
■中島颯太（小金井聖役）
小金井聖を演じました中島颯太です。
今回同じグループの“兄貴”佐藤大樹くんが出演してくださるということでとても嬉しかったです！ 自分が主演の作品に他メンバーが出演することは今までなかったのですごく新鮮な気持ちと、完成した［謎の刀剣役］を見てさすがだな！と思いました。思いっきりふざけているのにカッコよくて、役が似合いすぎていました！ 一緒に撮影するシーンはなかったのですが、すごく気合が入っていて衣装・髪型・カラコンなど全て前のめりでスタッフさんへ提案して生き生きとしていたと聞きました！
兄貴の勇姿もぜひ劇場でご覧ください！ 兄貴…！ ありがとうございました！
