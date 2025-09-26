渡辺謙、『今際の国のアリス』シーズン3で謎の老紳士に！ “アリス”山崎賢人に立ちはだかる新場面写真解禁
渡辺謙が、Netflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3に出演していることが明らかとなった。アリス（山崎賢人）たちの運命の謎を握る老紳士を演じている。
【写真】今際の国の秘密を握る？ 渡辺謙が謎の老紳士に！
本作は、麻生羽呂の漫画を映像化したサバイバルアクションシリーズ。シーズン3でも山崎と土屋がダブル主演、佐藤信介が再び監督を務める。
9月25日からシーズン3。シーズン2のラストに映し出された最後のトランプ「JOKER」に導かれ、再び今際の国に足を踏み入れたアリスとウサギ。シーズン3では、今際の国で離れ離れになってしまった2人が新たに出会った仲間とともに、命懸けの“げぇむ”に挑む姿が描かれていく。これまで世界中で多くのファンに愛されてきた本シリーズだが、シーズン3は前2シーズンで確立した世界観を土台にしたオリジナル・ストーリーというのが大きなポイント。どんな物語が紡がれるのか、どんな“げぇむ”が待ち受けるのか？
そんななか、最も注目を集めていたのが2人を今際の国へと誘った「JOKER」の謎。このたび、その謎に最も近い存在と思われる「老紳士」役として、渡辺謙が本作に出演していることが明らかとなった。
あわせて解禁された場面写真では、山崎演じるアリスと共に、漆黒のスーツに身を包み並び立つ渡辺演じる老紳士の姿が映し出されている。極限状態で“げぇむ”に挑み続けたボロボロのアリスとはまるで対照的な姿となっている。果たして、老紳士は一体何者なのか？
シーズン2では、今際の国の謎に正面から向き合ったアリスとウサギの前に、国民であるミラが最大の敵として立ちはだかった。ミラとの“げぇむ”を経て、ついに現世へと戻ることができた2人だったが、この老紳士は果たして、アリスとウサギの敵か、味方か―。老紳士の存在が、“げぇむ”参加者らにもたらすものとは…？
Netflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3は、Netflixにて独占配信中。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記
【写真】今際の国の秘密を握る？ 渡辺謙が謎の老紳士に！
本作は、麻生羽呂の漫画を映像化したサバイバルアクションシリーズ。シーズン3でも山崎と土屋がダブル主演、佐藤信介が再び監督を務める。
9月25日からシーズン3。シーズン2のラストに映し出された最後のトランプ「JOKER」に導かれ、再び今際の国に足を踏み入れたアリスとウサギ。シーズン3では、今際の国で離れ離れになってしまった2人が新たに出会った仲間とともに、命懸けの“げぇむ”に挑む姿が描かれていく。これまで世界中で多くのファンに愛されてきた本シリーズだが、シーズン3は前2シーズンで確立した世界観を土台にしたオリジナル・ストーリーというのが大きなポイント。どんな物語が紡がれるのか、どんな“げぇむ”が待ち受けるのか？
あわせて解禁された場面写真では、山崎演じるアリスと共に、漆黒のスーツに身を包み並び立つ渡辺演じる老紳士の姿が映し出されている。極限状態で“げぇむ”に挑み続けたボロボロのアリスとはまるで対照的な姿となっている。果たして、老紳士は一体何者なのか？
シーズン2では、今際の国の謎に正面から向き合ったアリスとウサギの前に、国民であるミラが最大の敵として立ちはだかった。ミラとの“げぇむ”を経て、ついに現世へと戻ることができた2人だったが、この老紳士は果たして、アリスとウサギの敵か、味方か―。老紳士の存在が、“げぇむ”参加者らにもたらすものとは…？
Netflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3は、Netflixにて独占配信中。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記