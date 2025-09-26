森香澄、赤ワンピ姿で魅了「雰囲気変わる」「別人かと思った！」
元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が25日にインスタグラムを更新。赤いロングワンピース姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】森香澄、大人の魅力あふれるワンピース姿（3枚）
森が投稿したのは自身のソロショット。写真には、異素材がミックスされたロングスカートの赤ワンピースを着た森が、カメラに優しく微笑みかける姿が収められている。
大人の魅力あふれるワンピース姿に、ファンからは「雰囲気変わるなぁ」「別人かと思った！」「衣装も秋仕様でお似合いすぎます」などの反響が寄せられている。
■森香澄（もり かすみ）
1995年6月16日生まれ。東京都出身。あざとかわいい言動から「令和のあざと女王」と呼ばれる元テレビ東京のアナウンサー。近年は女優としても活躍し、2025年は7月期ドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）に出演。10月からはアナウンサー役を演じるドラマ『死ぬまでバズってろ!!』（MBS）もスタートする。
引用：「森香澄」インスタグラム（＠mori_kasumi_）
【別カット】森香澄、大人の魅力あふれるワンピース姿（3枚）
森が投稿したのは自身のソロショット。写真には、異素材がミックスされたロングスカートの赤ワンピースを着た森が、カメラに優しく微笑みかける姿が収められている。
大人の魅力あふれるワンピース姿に、ファンからは「雰囲気変わるなぁ」「別人かと思った！」「衣装も秋仕様でお似合いすぎます」などの反響が寄せられている。
1995年6月16日生まれ。東京都出身。あざとかわいい言動から「令和のあざと女王」と呼ばれる元テレビ東京のアナウンサー。近年は女優としても活躍し、2025年は7月期ドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）に出演。10月からはアナウンサー役を演じるドラマ『死ぬまでバズってろ!!』（MBS）もスタートする。
引用：「森香澄」インスタグラム（＠mori_kasumi_）