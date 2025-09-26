中村雅俊の美人娘36歳、水着姿にネット衝撃 “抜群プロポーション”で魅了「パーフェクト」「お肌キレイすぎ！」
俳優・中村雅俊と女優・五十嵐淳子夫妻の3女・モデルの中村里砂。7月12日には36歳を迎え、美しさはさらに加速。圧倒的なスタイルでファンを魅了し続けている。そこで今回は、彼女が今まで披露した水着姿を紹介。進化し続ける彼女の魅力を写真とともに追っていこう！
【写真】中村雅俊の美人娘36歳、水着姿が「お肌キレイすぎ！」「スタイル抜群」（11枚）
■開放的なロケーションでの水着姿
2022年6月27日には、アメリカ・ユタ州のデザートエリアに位置する高級ホテル・アマンギリでのひと時を共有。黒の水着×サングラスのエレガントな姿を写真に収めた。抜けるような青空のもと、クールな表情でカメラを見つめている。
ファンからは「パーフェクト」「世界一可愛い」「お肌キレイすぎ！」などのコメントや、ハートの絵文字が多数贈られた。
■ロサンゼルスでの水着姿
2024年7月18日になると、アメリカ・ロサンゼルスで美スタイルを開放。レース素材があしらわれた大胆な黒水着姿で魅せた。こちらも2022年のショットと同じくサングラスを着用しており、ミステリアスな美しさが際立っている。
そんな彼女の姿に思わずコメントを贈ったファンたち。「ナイスバディ〜です」「本当に憧れ」「眩しすぎる」と、衝撃をあらわにした。
■夏休みの水着姿
そして2025年9月7日には「1日だけ夏休みしてきた 何枚目が好き？」と、一部がシースルーになっている黒の水着姿を複数枚投稿。正座を崩したようなポーズや、立った状態での全身ショットなど、さまざまな表現で自身の魅力を引き出した。
ファンからは「可愛い全部最高〜」「素晴らしいスタイル」「女神」など絶賛の声が相次いでいる。
引用：「中村里砂」インスタグラム（@risa_doll_）
