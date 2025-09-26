柏木由紀、横山由依と仲良し2ショット「ゆきゆい尊い」と話題に
AKB48元メンバーの柏木由紀が25日にインスタグラムを更新。グループで活動を共にした横山由依との2ショットを公開すると、ファンから「ゆきゆい尊い…」「最高！」といった反響が寄せられた。
【別カット】若槻千夏を交えた3ショットも公開（ほか4枚）
柏木が投稿したのは、若槻千夏がデザイナーを務めるブランド「WCJ」の展示会で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、同行した横山と仲良く猫耳ダウンジャケットを着たセルフィーや柏木のソロショット、若槻がプロデュースしたキャラクター「クマタン」とサンリオの「キティ」と並んだ4ショットや若槻との3ショットも収められている。
ファンからはAKB48で活動を共にした横山との2ショットに注目が集まり「ゆきゆい尊い…」「ゆきゆいも商品も全てが可愛いよー」「ゆきゆい最高！」などの声が集まっている。
■柏木由紀（かしわぎ ゆき）
1991年7月15日生まれ、鹿児島県出身。2007年にAKB48のメンバーとしてデビュー。歴代最長となる17年間在籍し、2024年4月30日に卒業した。
引用：「柏木由紀」インスタグラム（＠yukikashiwagi_official）
