古畑奈和が、9月22日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

SKE48を卒業後、女優として活動を続ける古畑奈和が2nd写真集を発売。その中でも「もっとも大胆なカット」が「FLASH」に掲載された。4ページにわたるグラビアでは20代の最後を迎える彼女らしく、情感あふれるページが展開されている。

写真集は「一冊を読み終わった時に、映画を一本見たような気持ちになれる写真集を目指した」ほどの意欲作となっている。

古畑奈和 プロフィール

ふるはた・なお

29歳。1996年9月15日生まれ。愛知県出身。T160

2011年10月、SKE48第5期生オーディションに合格。2022年、グループを卒業し、現在は女優として活躍中。そのほか最新情報は、公式X（@alto_nao）、公式Instagram（@nao_furuhata）をチェック。

古畑奈和2nd写真集『知らない私』が光文社より発売中。

「週刊FLASH」9月22日発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：550円（税込み／9月22日（月）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

