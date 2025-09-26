チチェスター・シティのFWビリー・ヴィガーが脳損傷により死去

イングランド8部相当のチチェスター・シティのFWビリー・ヴィガーが脳損傷により、21歳の若さで死去した。

英公共放送「BBC」などによれば、アーセナルユース出身のヴィガーは試合中にコンクリートの壁に衝突し、負傷していた。

チチェスター・シティはクラブ公式Xで「ビリー・ヴィガーは先週の土曜日に重大な脳損傷を負い、昏睡状態となっていた。火曜日に回復の可能性にかけて手術を必要としました。しかし、負傷はあまりに重大であり、彼は木曜日（25日）の朝に亡くなりました」と声明を発表した。

ヴィガーは現地時間20日に行われた試合中に負傷したとされる。英紙「ガーディアン」によれば、ヴィガーの負傷を受けて「試合は開始13分で中止になった」という。また、「BBC」は「この負傷はコンクリートの壁に衝突したことで起きたと思われるが、クラブはこれを認めていない」とレポートしている。

ヴィガーは名門アーセナルのユース出身。2023-24シーズン終了後にアーセナルを退団し、今年8月にチチェスター・シティに加入したばかりだった。アーセナルは公式サイトで「アーセナルアカデミー出身選手、ビリー・ヴィガーの悲劇的な死去の知らせにアーセナルフットボールクラブ一同、深い悲しみにくれています」と追悼のメッセージを発表した。（FOOTBALL ZONE編集部）