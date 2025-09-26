こんなハロウィン見たことない!?星野リゾート「リゾナーレ」のハロウィンイベントが個性的すぎる
秋の一大イベント、ハロウィン。星野リゾートの「リゾナーレ」では、各施設の個性を活かしたユニークなハロウィンイベントを、2025年10月1日(水)から10月31日(金)まで開催する。ジャガイモやフルーツ、魔女、海のいきものなど、それぞれの施設ごとに個性的なテーマを設定。大人も子どもも楽しめるイベントが目白押しだ。
【画像】ジャック・オー・ランタンならぬ「じゃが・オ・ランタン」!?
■【リゾナーレトマム】主役はカボチャじゃない!?「じゃがいもハロウィン」
北海道に位置する「リゾナーレトマム」では、北海道が生産量日本一を誇るジャガイモが主役の「じゃがいもハロウィン」を開催。50種類もの個性豊かなジャガイモで作るジャック・オー・ランタンならぬ「じゃが・オ・ランタン」がリゾート内のストリートを彩るほか、各レストランではジャガイモを使った特別メニューも登場する。味覚と視覚で楽しむ、北海道ならではのハロウィンだ。
■【リゾナーレ八ヶ岳】夜の森で魔女になりきる！「THE HALLOWEEN HOTEL 2025」
山梨県の「リゾナーレ八ヶ岳」では、フルーツをテーマにした「THE HALLOWEEN HOTEL 2025」が開催される。今年は、夜の森で魔女になりきって楽しむ「ハロウィンナイト空中散歩」が初登場。さらに、魔女パティシエと一緒にオリジナルスイーツを作るなど、非日常感あふれる体験ができる。
■【リゾナーレ那須】高原に現れた魔女の家が出現！「高原の魔女ハロウィン」
「リゾナーレ那須」では、「高原の魔女ハロウィン」を初開催。アクティビティ施設「POKO POKO」が、紫のライトとドライフラワーで彩られた幻想的な「高原の魔女の家」に変身する。色が変わる不思議なカクテルを楽しんだり、魔女の箒のようなスワッグ作りを体験したりと、摩訶不思議な世界に浸ることができる。
■【リゾナーレ熱海】金目鯛の魔女!?「海のいきものハロウィン」
海の目の前にある「リゾナーレ熱海」のテーマは、今年で5回目となる「海のいきものハロウィン」。今回は、相模湾に生息する金目鯛をイメージした魔女と、魔女の家が新たに登場する。魔女に合言葉を伝えると、海のいきものをかたどった限定アイシングクッキーがもらえるほか、海の色を表現した美しいカクテルも販売される。
■リゾナーレ以外でもユニークハロウィンイベントを実施！
星野リゾートでは、リゾナーレ以外の施設でも個性的なハロウィンイベントを各所で開催。
■OMO7旭川「北海道どうぶつハロウィン」
旭川市旭山動物園(以下、旭山動物園)が有名な旭川にある「OMO7旭川」(北海道旭川市)ならではのハロウィンイベント。旭山動物園にいる、北海道でしか見ることができない北海道固有種の動物の中から、エゾシカ・エゾユキウサギ・エゾリス・エゾヒグマ・エゾフクロウにスタッフが仮装し、おもてなししてくれる。今年はエゾヒグマのハロウィンワゴンが登場し、冬眠前のエゾヒグマがOMO7旭川のご近所さんのお店から集めたお菓子や雑貨などをおすそ分けしにやってくる。
■青森屋「ねぶたハロウィン」
青森の文化を目一杯満喫できる温泉宿「青森屋 by 星野リゾート」(青森県三沢市)では期間中、ハロウィン柄の跳人(踊り手)衣装をまとった全長約4メートルものねぶたのほか、リンゴ型の灯篭で装飾されたラウンジが登場する。また、ねぶたの技法を用いて作られた「おばけ灯篭」や「ねぶたマスカレードマスク」など、青森ならではの仮装アイテムも準備される。
■BEB by 星野リゾート「ペコちゃんスウィートハロウィン」
今年で生誕75周年を迎えた不二家のマスコットキャラクター「ペコちゃん」とのコラボ企画を全国3カ所(軽井沢、土浦、沖縄瀬良垣)にある「BEB(ベブ) by 星野リゾート」で実施。「ペコちゃんスウィートハロウィン」と題し、BEBブランドを象徴するパブリックスペース「TAMARIBA(タマリバ)」にハロウィンの時期に合わせたペコちゃんのフォトスポットが登場。また、ペコちゃんクイズやSNSでのプレゼントキャンペーンなど、ペコちゃん尽くしのハロウィンが楽しめる。
施設ごとに個性が際立つハロウィンイベント。ぜひ気になった施設で、ユニークなハロウィンを体験してみて！
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
