国道159号羽咋道路が一部開通

国土交通省北陸地方整備局金沢河川国道事務所は2025年9月24日、石川県羽咋市で建設を進めてきた国道159号「羽咋道路」の一部区間が、11月1日（土）に開通すると発表しました。

【まず東側】半島ナナメ横断ルート「羽咋道路」の開通ルートを見る（地図と写真）

国道159号は、JR七尾線と並走しながら金沢市と能登半島東部の七尾市を“ナナメ”に結ぶ道路です。金沢市街の金沢外環状道路から津幡バイパス・のと里山海道へと信号ゼロのルートを形成しつつ、そこから国道159号とのと里山海道が並行して北上します。その後、宝達志水町で国道159号が進路を東へ変えます。

ここから七尾にかけての半島横断区間もバイパスが形成されつつあります。その一つが羽咋市内の羽咋道路です。

計画は、宝達志水町二口（国道415号）から羽咋市四柳町までの6.7kmが4車線となっていますが、今回はこのうち羽咋市の志々見町から四柳町までの3.3kmが暫定2車線で開通します。

これにより現道（国道159号）の急カーブや狭小な区間、歩道の未整備、渋滞の緩和といった課題を解決し、安全性と走行性の改善が見込まれます。

また、同じ11月1日には、志々見町で県道232号若部千里浜インター線0.8kmもあわせて開通し、国道159号（現道）や羽咋駅・市役所から羽咋道路へのアクセス性が向上します。