100均でまた奪い合いになりそう！うさ耳デザインが可愛すぎ♡フランフランで売ってそうな商品
商品情報
商品名：外縫いスリッパ（ラビット）
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：22〜24cm
販売ショップ：ダイソー
うさ耳デザインが可愛すぎる♡ダイソーの『外縫いスリッパ（ラビット）』
スリッパの種類が豊富なダイソー。100円ショップの商品とは思えないクオリティのスリッパがお手頃価格で買えるので、筆者もスリッパは毎回ダイソーで購入しています。
今回はそんなダイソーで見つけて思わず飛びついてしまった『外縫いスリッパ（ラビット）』を紹介します。うさ耳デザインが可愛らしい、ふわふわ素材を用いたスリッパです。
価格は330円（税込）。雑貨屋さんなどで購入するよりもかなりお安いと思います！
色合いもおしゃれで、派手過ぎずお部屋に馴染んでくれます。
フランフランに並んでいてもおかしくないような雰囲気です♡
素材はふわふわで、なめらかな肌触りです。
ただ、うさ耳の毛が束になっている根本の部分が、表に露出してしまっているのが気になりました。
縫製にばらつきがあるようで、もう片方はきれいに縫い付けられています。
毛足が長いのでよく見ないとわかりませんが、気になる方はよく確認して購入するといいかもしれません。
底は程よい厚み◎底つき感がなく履き心地が良い！
サイズは22〜24cmとなっています。足のサイズが25cmの筆者が履くとかなりギリギリでしたが、履けなくはないです。
底の部分に程よく厚みがあり、底つき感がなく履き心地は良好です。
なんといってもうさ耳デザインが可愛く、履くたびについ見入ってしまいます♡
裏面はスウェード調素材が使用されています。
滑り止めなども特になく、グリップ力がないので滑ります。
つるつるしたフロアでは滑らないように気を付けたほうがいいかもしれません。
今回はダイソーの『外縫いスリッパ（ラビット）』を紹介しました。
耳付きデザインのスリッパはダイソーのスリッパの中でも珍しいので、人気が出そうな予感がします…！気になった方は、お早めにチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。