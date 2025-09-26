音楽評論家・山名昇さん死去 編集者、DJとしても多大な影響を残す
音楽評論家／編集者／DJとして長年にわたり活躍してきた山名昇さんが、18日に死去していたことが、家族のSNS投稿により明らかとなった。70歳だった。
【写真】家族によって訃報が伝えられたインスタグラム投稿
訃報は、25日に山名さんのインスタグラムアカウントを通じて家族が発表。「もう少し一緒に過ごせる時間があるかと思っていましたが、突然逝ってしまいました」としつつも、「かといって亡くなる3時間前まで一緒にスイカを食べ、父らしい最期だった」と、穏やかな最期であったことが報告されている。
山名さんは1970年代半ばより音楽評論家として活動を開始。ロック、ブルース、ジャズ、ラテン、レゲエなど、幅広いジャンルの音楽を紹介してきた。特に1991年に発売された書籍『Blue Beat Bop!』は、多くのスカ／レゲエファンに愛されている。DJとしても現場に立ち続け、『FUJI ROCK FESTIVAL』などにも出演している。
晩年は体調を崩すこともあり、DJイベントや執筆活動を一部見合わせていた。家族によれば、葬儀はすでに家族葬として執り行われたとのこと。今後については「いつか父を偲ぶイベントをできればと思っておりますが、当面はそれぞれの形で父のことを想っていただけましたら幸いです」としている。
