近藤春菜、父親の職業を明かす「週刊誌に記事が出たんですよ」
お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜（42）が、25日放送のTBS系『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（毎週木曜 後8：00）に出演。
「自慢できるスゴい親戚」を聞かれ、「うちの父親がもともと警察官で、現役の頃になぜか『相棒』の杉下右京のモデルがうちの父だみたいな。週刊誌に記事が出たんですよ」と説明。聞き入る共演者に「その日から、やたら紅茶飲むようになったんですよ」「めちゃめちゃ意識して」と明かした。
この告白にスタジオは爆笑。「やかましいわ！」などとツッコまれていた。
近藤は1983年2月23日生まれ、東京都出身。A型。2004年、箕輪はるかと共にお笑いコンビ・ハリセンボンとして活動している。
