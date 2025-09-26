いろいろ使ったけど…100均のこれに行き着いた！「貼るだけでこんなに楽だったなんて！」
商品情報
商品名：やわらかスポンジホルダー（粘着タイプ）
価格：￥110（税込）
入り数：2個
販売ショップ：セリア
スポンジ保管の最適解かも！セリアの『やわらかスポンジホルダー（粘着タイプ）』
みなさんは台所用スポンジなどをどのように保管していますか？カゴなどを使うとヌメリ汚れが気になり、吸盤で取り付けるアイテムだと落下することがあり、そのたびに設置をし直す必要があるのがデメリットです。
そんな問題を解決してくれるアイテムを、セリアで発見しました！『やわらかスポンジホルダー（粘着タイプ）』という商品を紹介します。
トゲトゲが付いていて、スポンジを引っ掛けて保管できるホルダーです。
この手のタイプで吸盤で取り付けるものもありますが、この商品は粘着テープで取り付けるタイプです。
シンクやステンレス、鏡、シールより大きいタイル、ガラス、プラスチック、金属塗装面など、光沢のあるなめらかな面に取り付けることができます。
タイルに貼り付ける場合は、目地にかからないように注意が必要です。
トゲがスポンジをしっかりキャッチしてくれる！
今回はキッチンのシンクに取り付けてみました。
2個入りなので、取り替え用に保管しておいたり、洗面所や浴室など他の場所で使うのもいいかもしれません。
柔らかい素材なので、トゲの部分でスポンジを傷つけにくいのも嬉しいポイントです。
スポンジが痛みにくいので、安心して使うことができます！
また、面ファスナータイプと異なり、細かいゴミなどが絡み付くこともなく、清潔感のある見た目をキープできますよ。
トゲの部分で、スポンジをしっかりとキャッチしてくれて落下しにくいです。トゲは適度な大きさに設計されており、引っ掛かりが良く使い心地も抜群。
シンプルな形状なので、シンクのお掃除も楽になりました。
ただ、スポンジがシンクに触れる可能性があるため、筆者はスポンジの水気をよく切り、完全に乾かしてから掛けるようにしています。
今回はセリアで見つけた『やわらかスポンジホルダー（粘着タイプ）』を紹介しました。
スポンジの保管方法に悩んでいた筆者にとっては、救世主のようなアイテムでした！同じように悩まれている方に、とてもおすすめです。
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。