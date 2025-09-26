渋谷にオープンした『SONIANDSMI』に行ってきた！かわいいフィギュアからフォトブースまでレポするよ
人気ミニフィギュアブランド「Sonny Angel」と「SMISKI」の合同ショップが、渋谷にオープン！
かわいいフィギュアからフォトブースまで、エディターが実際に足を運んでチェックしてきました。
渋谷に『SONIANDSMI』がオープン
2025年9月20日（土）、東京・渋谷に人気ミニフィギュアブランド「Sonny Angel」と「SMISKI」の合同ショップ『SONIANDSMI（ソニアンドスミ）』がオープン。
小さな天使の男の子「Sonny Angel」と、スミが好きな不思議な妖精「SMISKI」の2つのキャラクターの世界観がぎゅっと詰まったショップで、かわいいキャラクターたちに癒されること間違いなしのお店です。
店内に入るとすぐ、「Sonny Angel」のフィギュアがずらっと展示されていたり、大きな「SMISKI」も居たりと、見ているだけでわくわくしちゃいます。
「Sonny Angel」と「SMISKI」の世界観に浸れる…
天使の男の子「Sonny Angel」は、バリエーションがとっても豊富かつどれもかわいい。
定番のレギュラーシリーズから、新発売のかぼちゃをかぶった「Sonny Angel」たちがかわいい「Pumpkin Patch」シリーズまであります。
不思議な妖精「SMISKI」は暗闇で光るのがポイント。
お風呂場や洗面所など、おうちのいたるところに忍ばせておきたくなるかわいさです。
「Sonny Angel」と「SMISKI」はどちらもブラインドボックスになっていて、開封するまでなにが出てくるか分からないのもわくわく。
さまざまな「SMISKI ミニフィギュアシリーズ」も展開中です。現在、「SMISKI」の10周年を記念した「Birthday Series」も好評販売中。
そちらもぜひ、チェックしてみてくださいね。
商品だけじゃなく店内もかわいい
『SONIANDSMI』にはフォトブースもあるため、フィギュアを購入するだけでなく、かわいい写真を撮って楽しむこともできちゃうんです。
店内は、「Sonny Angel」のブランドカラーであるピンクと、「SMISKI」のライトグリーン・イエローを基調としたデザインとなっています。
運が良ければ「SMISKI」に会うこともできちゃうかも!?
『SONIANDSMI』でかわいいミニフィギュアをゲットしよ
『SONIANDSMI』には、約30種ものフィギュアが販売されています。
種類が豊富で、見ているだけでもとっても楽しめますよ。
ぜひ、渋谷『SONIANDSMI』に足を運んでみてくださいね。
SONIANDSMI
住所：東京都渋谷区渋谷1-15-22 渋谷セルモビル1F
営業時間：11:00〜20:00
定休日：年中無休（年末年始・臨時休業を除く）
公式サイト：https://soniandsmi.com/
Instagram：@soniandsmi
X： @soniandsmi
TikTok：@soniandsmi
