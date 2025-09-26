【爆笑】送料を安く購入した結果→まさかの結果に2万いいね「正しい姿が気になる」「開封後も見せて」【ママリ】

圧縮パックの威力が想像以上で大笑い

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、マヨ🍟38w▶️0m🩵(@eKQK6w2AF)さんの投稿です。

マヨさんは、送料節約のために圧縮で届くタイプのファーストトイを通販で購入しました。すると届いたのは…。

ⒸeKQK6w2AF

送料1番安かったから圧縮で頼んだファーストトイ届いて大笑いしちゃった😭😭

圧縮で届くのは分かっていたものの、箱を開けた瞬間、ペチャンコになったアヒルのぬいぐるみが…。それを見て思わず爆笑。写真を撮らずにはいられないほどの存在感、そして見た目の面白さ。



このようなちょっとしたハプニングも、思い出になる瞬間ですね。この投稿には「た、正しい姿が気になりすぎます」「ぜひ開封後も見せて欲しいw」といったリプライがついていました。爆笑＆ほっこりな投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）