「爆イケ女感だだ漏れ」村重杏奈、美ボディ際立つ“ピタピタ”ウェア姿でピラティス「スタイル最高だね」
タレントの村重杏奈（27）が25日、自身のインスタグラムを更新。ピラティスを始めたことを明かし、ボディライン際立つトレーニングウェア姿を公開した。
【写真】「スタイル最高だね」ボディライン際立つ“ピタピタ”ウェア姿の村重杏奈
村重は「さいきーん」と書き出し、近況を捉えた写真を6枚投稿。「ピラティス始めたよ！」とつづられた写真では、ウエストがチラ見えするピタピタのウェア姿を披露している。
これまでにも美を追求するストイックな日常を投稿しており、今回も努力家な一面を垣間見せた。
この投稿にファンからは「スタイル最高だね」「爆イケ女感だだ漏れしてますよ」「可愛い過ぎます」などの反響が寄せられている。
