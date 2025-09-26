「概ね満足。だけど――」４戦連続で得点関与中！南野拓実が掲げる究極の目標。CLでマンCと対戦「ドンナルンマがいるのは奇妙」
モナコ在籍４年目のシーズンを戦う南野拓実が、現地９月27日に開催されるリーグ・アン第６節のロリアン戦を前に会見に出席した。クラブ公式サイトが発言を伝えている。
30歳の日本代表アタッカーは、チャンピオンズリーグ（CL）を含めた直近４試合連続で得点かアシストを記録。スタートダッシュに成功したなか、自身の成績に一定の手応えを示した。
「リーグ・アン５試合で２得点１アシストと、概ね満足している。だけど目標は変わらず、得点かアシストで毎試合チームに貢献することだ。この安定感を維持したい」
モナコは敵地でロリアンと戦った後、10月１日にCLの第２戦でマンチェスター・シティをホームに迎える。稀代の名将ペップ・グアルディオラが率いる世界屈指の強豪については、パリ・サンジェルマンから加入した新守護神ジャンルイジ・ドンナルンマにも触れ、次のように語った。
「間違いなく欧州最高峰のチームの１つだ。非常にタフな試合になるだろうが、まずはロリアン戦の準備に集中しないと。ドンナルンマ？ 彼がパリ・サンジェルマンで長く活躍した後、シティにいるのを見るのは確かに奇妙だけど、それがサッカーというものだ。彼は最近、アーセナル戦で良いプレーを見せており、手強い相手になるだろう」
今季も重要戦力を担うモナコの18番は、ロリアン戦、シティ戦でも直接得点に関与し、数字をさらに伸ばせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部

