夫と義母の“仲良し”、どこからがマザコン？休みのたび、実家の予定を確認する夫にモヤッ【ママリ】

義母と連絡取りすぎ！夫の行動がなぞ

うちの旦那ってマザコンですかね、、😂



◉休みの日、何してるかな～って言ってお義母さんにLINEしたり電話して予定聞く(毎回ではないけど割と多いです)

◉何してるかな～とは言わないけど家族共有のスケジュール表をさりげなく確認してる（笑）

◉しょっちゅうLINEしてる

◉なんでも相談してる

◉家族で出かけれる！と思って楽しみにしてるのにその日の夜ギリギリにお母さんも行くかな～と言って誘い始める（笑）



のくせに会うとそっけない？というか素が出てるのかわかりませんがそんな楽しい！って感じでもなく、、ならなんで誘う？って感じです😂

結婚して妊娠して旦那の地元に引っ越してきて、義家族はみんな近くに住んでいます。

いいご家族なんですけど産後嫌だなぁと思うことがあったりでなんとなくたまにストレスです。 出典：

家族同士の仲が良いことはすてきなことですが、それも行き過ぎるとちょっと困る場合がありますよね。この記事では、夫が義母としょっちゅうLINEをしたり、お出掛けに誘ったりすることにやや不満をいだいているという投稿を紹介します。夫は義母と実際に会えばそこまでべったりではないそうですが、何かと連絡を取り合い、相談をしています。投稿者は自身が育児をするようになり、夫のそうした行動が気になるようになったようですが…？

夫の行動が「すごく嫌だ！」というわけではなさそうですが、連絡頻度の多さや家族のお出掛けに義母を誘うことが多いことから、投稿者さんは夫の行動を「何か嫌だな」と感じています。



ただ、実際に会うと夫は義母に対してそこまで気を遣うようなそぶりも見せないため、投稿者さんはうっすらとしたモヤモヤ感をかかえながら過ごしているようです。

夫の行動にモヤモヤを感じる投稿にさまざまな意見が…

明確に「これってマザコン！」と言えるような行動をしているとは思えなくても、何となく「嫌だなあ」と感じることについて、さまざまな意見が寄せられました。

やっぱり距離感って大事だと思いますよ～

家族のお出かけも家族だけで楽しみたい時だってあるし、休日くらい家族でゆっくり過ごしたいと思ってしまいます😅

まず家族共有スケジュールがあることにびっくりです😂！！



うちの義母(義家族)もすごく良い人ですが、価値観も生活スタイルもぜんっぜん違うのでこれが同居とか近所住まいってなるとストレスになっちゃうと思います💦 出典：

お母さんも行くかな～はマザコンだと思っちゃいます💦

勘弁してほしいですね😥 出典：

近所に住んでいて会おうと思えば会える・誘おうと思えば誘えるという気軽さから、投稿者さんの夫は義母によく連絡をとるのかもしれませんが、意見にあったように「休日くらい家族で過ごしたい」という日はありますよね。



そうした「自分が作る家族」を優先してくれない言動を見ていると、どうにも寂しい気持ちになるのは分かるように思います。



自分が生まれた家族は、自分が頑張らなくても受け入れてくれて楽なのかもしれませんが、自分で作っていく家族は選択の1つ1つを他人とすり合わせていかなければならないので大変です。それでも一緒に家族を作ろうと思ったなら、自分が作っていく家族を優先して日々を積み重ねる！と一緒に頑張って欲しいですよね。

