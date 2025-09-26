「理想のカップル」安田成美＆木梨憲武、夫婦ラブラブショット公開「ママとやんちゃな子供みたいで可愛い」
俳優の安田成美さんは9月23日、自身のInstagramを更新。バス内で撮影した夫婦ショットを披露しました。
【写真】安田成美のラブラブな夫婦ショット
ファンからは、「幸せいっぱい伝わります」「幸せがあふれでてます」「何をするにも楽しそうですね」「憧れの夫婦」「憲武さん、成美さん大好きが溢れてますよ〜」「最高の笑顔」「理想のカップル」「ママとやんちゃな子供みたいで可愛い」「本当に素敵」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「憲武さん、成美さん大好きが溢れてますよ〜」安田さんは、「2人でバスに乗っちゃって 新五百円玉使えなかったの」とつづり、1枚の写真を投稿。バスに乗った際の自撮りの夫婦ショットです。満面の笑みの安田さんは眼鏡を掛けたラフなスタイルを披露しています。夫でお笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武さんは変顔で、安田さんの自撮りショットに割り込んできたような密着する姿となっています。自然体でラブラブな様子が、ほほ笑ましいです。
マチュピチュでの夫婦ショットも披露自身のInstagramで夫婦ショットやプライベートの様子などをたびたび公開している安田さん。4月24日の投稿では「アルパカとマチュピチュとインカコーラ」とつづり、ペルーにある世界遺産・マチュピチュでの夫婦ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
