おうし座（4月20日～5月20日生まれ）の2025年度下半期の運勢は？

「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

【総合運】

将来のビジョンを、今一度胸のなかで問い直す時期に差しかかります。

仕事でもプライベートでも、「これこそが自分の理想の幸せだ」と信じていたものが、実はそうでもなかったと気づく瞬間が訪れるかもしれません。

私たちは環境から多くの影響を受けますから、たとえば親世代の価値観や友人・知人たちのなかで「当たり前」とされていることを、無意識のうちに自分のスタンダードとしていたりします。

本心が望む未来とギャップがある場合、地に足のついた未来をここから描き直していくことになるでしょう。

生き方を大きく変えてみたいと考えている人は、そろそろ検討が最終段階に。

2026年2月から4月にかけての実現を目指して、具体的にアクションを起こしていけるといいのかなと思います。

ただ、おうし座の人はもともと、大きな変化は好みません。「自分らしくない選択なのでは」と不安になったときは、過去のセルフイメージに縛られる必要はないよと、自分に呼びかけてみてはどうでしょうか。

人生で最も大きな「価値観の転換期」も、いよいよ最終フェーズです。

無理なキャラ変をする必要はありませんが、ありたい自分を再定義していくといいでしょう。

【キャリア・仕事運】

「何をするか」より、「誰と組むか」

「何をするか」はもちろん大事なのですが、「誰と組むか」「どうコミュニケーションを取るか」をじっくり考えた方がいい時期です。

たとえ気は合わなくとも、同じビジョンを共有できる相手は「自分とは違う才能を持っている人」としてリスペクトの気持ちでやっていかれるといいのではと思います。

一方で、「仕事上だけの付き合いだから」とドライにやってきた人は、深くかかわり協力体制を築いていくことの重要性を、2026年初頭にかけて実感することになるはずです。

面倒でも、「ひとりでやったほうが早い」と思うことがあっても、ひとりでできることには限界があるのですよね。

2026年2月中旬以降、人間関係はスッと楽になっていくはずです。

【対人関係・人間関係運】

フェアな関係を目指して

2025年11月いっぱいは、まわりに人はいても孤独感が募っていくかもしれません。

理解してもらえない、つながりが希薄だと感じてしまう瞬間は確かにつらいものです。

ただ、それは自他との境界線をどこに引くのか、どこまで心を開いて良しとするのか、丁寧に調整している時期だからこそ生まれる“揺れ”なのだろうと思います。

ここを乗り越えることで、ベストな助け合い、共生といったものができるようになるでしょう。

12月以降は飲み会の幹事や組織のまとめ役など、面倒に感じるような役割にも敢えて立候補してみるのもおすすめ。

気苦労はそれなりにあるものの、理屈ばかりではまとまらない不合理な「人間」と腹を割って付き合ってみることで、感謝を土台に新たな人間関係を築いていけるだろうと思います。

【健康運】

大きな問題はありませんが、不本意なセルフイメージが「キャラ」になってしまっている場合は、秋から春にかけて改善をはかっていくといいでしょう。

あくまで例として申し上げますと無理なショートスリーパー、体重多め・少なめ、風邪を引きやすい、過度な運動不足、エナジードリンクやアルコールの飲み過ぎなど「不健康キャラ」は返上していけます。

メンタリティだけでなく、生活全体の改善をはかりましょう。

【金運】

7月から「自由と改革の星」と呼ばれる天王星がおうし座の人々の金運に揺さぶりをかけています。

それに伴い、11月上旬までは何かと「お金と自分」「所有と金銭」といったものと向き合う機会が増えるでしょう。

夏に大きな買い物をした人は、それを受けてこの秋、お金の使い方を大きく見直すようなことも増えるかもしれません。

稼ぎ方にも変化が現れる時期。

これまでのワークスタイルにこだわらず、年齢やライフイベントも踏まえた新たな稼ぎ方を模索してみては。

【恋愛運】

パートナーシップ運がアツく盛り上がるのは10月から11月にかけて。

カップルであれば結婚に向けて具体的な話が進んでいきそうです。

秋から春までの半年間通して言えることは、「恋愛」単体にフォーカスするよりも、ひとつ上のレイヤー「人間関係」全般、例えば「この人と協力し合っていきたい」「この人なら尊重し合うことができそう」といったことをひとつひとつ、俯瞰して確かめていくのでしょう。

「なんか、変わったね」などとあなたの変化に鼻白むような人は、恋人候補から外してしまってOKでしょう。

【10月の運勢】

対人運が活況。

特に仕事でもプライベートでも「パートナー」と呼べる相手にはとことんフルコミットするつもりで日々を過ごしたほうがいいでしょう。

話し合いの必要を感じているテーマは、10月のうちに徹底的に腹を割って向き合うこと。

ときに衝突を恐れることなくぶつかっていくくらいのほうが、有意義な時間にできるはずです。

相手の反応を恐れて言いたいことをグッと飲み込むことが多かった人も、ここでは伝えることの重要性がわかるはずです。

【10月のラッキーカラー&アクション】

ラッキーカラーは、 ネイビー 。

開運につながるアクションは、 筋トレを頑張る 。

イラストレーターの uca U（ユカ ユウ）さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙です。肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう！

毎月、月末にラッキーアクションのご紹介と、星座別スマホ用待ち受け画像をプレゼントします。来月もお楽しみに。