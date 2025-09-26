「ただただ羨ましい」人気女性芸人、「オープンマリッジのハーレム」ショット公開！「完全に旦那の顔」
お笑いコンビ・オダウエダの植田さんは9月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。「オープンマリッジのハーレム」ショットを公開しました。
コメントでは「両側地味過ぎませんか？」「推しの2人に挟まれてる植田氏がただただ羨ましい」「最高のお写真」などの声のほかに、「浜田もう完全に旦那の顔してておもろい」「にゅんたん旦那の顔しすぎ」「ふつーに旦那じゃん…」「完全に『俺の女』って言ってる」と浜田さんについて言及する声も多く寄せられました。
「両側地味過ぎませんか？」植田さんは「オープンマリッジのハーレムでございます」とつづり、1枚の写真を投稿。写真左側に黒帯の大西進さん、右側にカベポスターの浜田順平さんが立ち、植田さんが真ん中に挟まれるスリーショットです。大西さんは植田さんを指さすポーズ、浜田さんは紙コップでドリンクを飲みながら植田さんの肩に肘を置いています。口元に手を当てた植田さんは戸惑うような表情を浮かべており、とてもかわいらしい印象です。
過去にも“旦那”との写真を披露以前から浜田さんを一方的に「旦那」と公言している植田さん。5月5日には「今年の単独の旦那との思い出、M-1決勝煽りV用画像しかござらん」とつづり、浜田さんとファイティングポーズをとる写真を公開しました。ファンからは「旦那〜」「どんな格好やねん！」などのコメントが寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
