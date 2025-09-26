まもなく10月ですが、気温はまだまだ真夏のようです。きょう26日（金）の最高気温は、東京都心で32℃まで上がるでしょう。大阪は30℃の予想で、今年に入ってから100日目の真夏日になる予想です。35℃に迫る暑さとなる所もありそうです。

■九州中心に35℃近い暑さ予想

きょう26日（金）は晴れる所が多いことに加え、上空には平年より暖かい空気が流れ込む見通しです。そのため沖縄から東北にかけて30℃以上の真夏日が予想されています。大阪は今年100日目の真夏日となって、過去最多となっている年間の真夏日日数をさらに更新するでしょう。宮崎県都城市は34℃と、35℃近くまで上がる予想です。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：25℃ 釧路 ：23℃

青森 ：28℃ 盛岡 ：27℃

仙台 ：30℃ 新潟 ：29℃

長野 ：28℃ 金沢 ：30℃

名古屋：33℃ 東京 ：32℃

大阪 ：30℃ 岡山 ：30℃

広島 ：30℃ 松江 ：30℃

高知 ：31℃ 福岡 ：31℃

鹿児島：33℃ 那覇 ：33℃

■10月に入っても真夏日

あす27日（土）も晴れる所が多く、関東から九州の最高気温は30℃前後まで上がるでしょう。9月末でも油断せず、熱中症に気をつけた方がよさそうです。9月末、さらには10月に入っても、南からは平年より暖かい空気の流れ込みが続く見通しです。そのため、名古屋・大阪・福岡では10月に入っても真夏日が予想されています。衣替えの時季ですが、昼間はまだまだ半袖が活躍しそうです。

■週明けは北陸で警報級大雨のおそれ

あさって28日（日）は西から低気圧や前線が近づくため、西から天気は下り坂になるでしょう。週明け29日（月）は広い範囲で雨が降り、特に午前中は日本海側を中心に雨足が強まり、北陸では警報級の大雨となるおそれがあります。今後も最新の情報にお気をつけください。