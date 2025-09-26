¡Ö¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡©¡×17ºÐÅ·ºÍ¾®Ê¼¡¢0.1¡ó¤Î¡ÈÄÁ¼ê¡É¤ÇÂÎ½Å2ÇÜ¤Îµð´Á¤ò¾×·âÅª¤ÊÂçµÕÅ¾¡ÖÂÎ´´¥ª¥Ð¥±¤ä¤ó¡×
¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡ä¡þ½½»°ÆüÌÜ¡þ26Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈÄÁ¼ê¡ÉßÚÎö¤ÇÄ¶µð´Á¤òÂçµÕÅ¾¤Î½Ö´Ö
¡¡17ºÐ¤Î¡ÈÅ·ºÍ¡É¾®Ê¼ÎÏ»Î¤¬¡¢¡È0.1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÄÁ¼ê¡É¤ÇÂÎ½Å2ÇÜÄ¶¤Îµð´Á¤ò·âÇË¡£¾×·âÅª¤ÊµÕÅ¾·à¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡©¡×¡ÖÂÎ´´¥ª¥Ð¥±¤ä¤ó¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡½øÆóÃÊ¶å½½¸ÞËçÌÜ¡¦¹¯À¿¡Ê½¨¥Î»³¡Ë¤È½øÆóÃÊÈ¬½½¶åËçÌÜ¡¦ÀéÂå»çÎ¶¡Ê¶å½Å¡Ë¤Î°ìÈÖ¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÈÅ·ºÍÁêËÐ¾¯Ç¯¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëº´²ì¸©ÉðÍº»Ô½Ð¿È¤Î¹¯À¿¤Ï¡¢¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å67.9¥¥í¤È¾®ÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤Î17ºÐ¡£°ìÊý¡¢·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô½Ð¿È¤Ç24ºÐ¤ÎÀéÂå»çÎ¶¤Ï¡¢¿ÈÄ¹179.7¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å144.3¥¥í¤Îµð´Á¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£Î¾¼Ô¤Î¿ÈÄ¹º¹¤Ï14.7¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Åº¹¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï76.4¥¥í¤È¤¤¤¦¡¢ÇÜ°Ê¾å¤âº¹¤¬³«¤¤¤¿ÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤Áê¼ê¤ÎÏÓ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¯À¿¡£¤¹¤°¤Ë±¦¤Ë²ó¤ê¹þ¤à¤È¡¢Äã¤¤»ÑÀª¤ÇÀø¤Ã¤ÆÁÇÁá¤¯¹¶¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Ï¤¿¤«¤ì¤Æ¤âÍî¤Á¤Ê¤¤¶Ã°ÛÅª¤ÊÂÎ´´¤òÈ¯´ø¤·¤Ä¤Ä¡¢Áê¼ê¤ËÁÈ¤ß»ß¤á¤é¤ì¤¿¹¯À¿¤Ï¡¢¤¹¤«¤µ¤º¤Þ¤ï¤·¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤íº¹¤·¤Ë¡£Êú¤¨¹þ¤Þ¤ì¶ì¤·¤¤ÂÎÀª¤Ê¤¬¤éÂ¼è¤ê¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤É¹¶¤á¤Î¼ê¤Ï´Ë¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï°ú¤¤¤Æ¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ¬¤ò¤Ä¤±¤¿ÀéÂå»çÎ¶¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¡¢¹¯À¿¤ÏÉ¶¤Ç´®¤¨¤ÆÂçµÕÅ¾¤ÎÅê¤²¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡·è¤Þ¤ê¼ê¤Ï¡ÈÌÖÂÇ¤Á¡É¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·è¤Þ¤ê¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°41°Ì¡¢È¯À¸³ä¹ç0.1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÄÁ¤·¤¤Ç±¤ê¼ê¤Ç¡¢¡ÖÁê¼ê¤Îº¹¤·¼ê¤òÎ¾¼ê¤ÇÊú¤¨¡¢ÂÎ¤ò¾å¼ê¤ÎÊý¤Ë³«¤¤¤Æ¸å¤í¤Ø¿¶¤êÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ò¤Í¤êÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Á¤Þ¤¹¡£¤¤ì¤¤¤Ë·è¤Þ¤ë¤ÈÌÖ¤ò°ú¤¯»Ñ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¸«»ö¾¡Íø¤·¤¿¹¯À¿¤Ï5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢ÇÔ¤ì¤¿ÀéÂå»çÎ¶¤Ï3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡µÒÀÊ¤«¤éÈáÌÄ¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿µÕÅ¾·à¤Ë¡¢ABEMA¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¡£¡Ö¤¦¤ï¤¡¤¡¤¢¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡©¡×¡ÖÂÎ´´¥ª¥Ð¥±¤ä¤ó¡×¡ÖÀ¨¤¨¤Ê¤¢¡×¡Ö¤¨¤¨ÁêËÐ¤È¤ë¤Í¤¨¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×¤È¶Ã¤¤ä¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë