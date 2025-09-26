経済学者の成田悠輔氏が２５日、ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」で、完全夜型の一日を紹介した。

成田氏は、米国と日本の二拠点生活だが、日本にも家があるにも関わらず、カプセルホテルで寝起き。「世界から隔離される」「現実に疲れると逃げ場を探して」カプセルホテルやサウナに泊まるという。

しかも起床時間は午後６時。「最近の東京は日中、人間が生きる環境じゃない。３５度とかあります。あんな気温、あんな湿気でしかも日焼けする。わざわざ出て行くって頭おかしい」と言い放ち、小池栄子から「仕事で出てるんだよ！」と怒られた。

起きてすぐ、カプセルホテル中でパソコンを開き仕事を開始。２〜３時間程度やった後、食事を思いきり食べ、カフェバーでシーシャ。成田氏は幼い頃から夜型だったといい「中学時代は道で寝ちゃったりしてた。朝起きられないのはダメ人間じゃないかと悩んだ」こともあったというが「高校を卒業して１年放浪。その後受験に集中して。受験は夜型人間に優しい」と振り返っていた。

ちなみに、朝に放送されているＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演するときは「徹夜」状態だと説明していた。