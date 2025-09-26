大創産業の3ブランド公式アンバサダーを務める、アイドルグループ「LinQ」の元メンバー郄木悠未さんが、「DAISO 公式キャラクター発表会」に登壇しました。

【写真を見る】 【郄木悠未】DAISO初の公式キャラクター「だいぞう」を "愛らしいフォルム"と絶賛

「DAISO」を経営する大創産業が、都内最大の売り場面積を誇るアルカキット錦糸町をリニューアルし、併せて「Standard Products」、「THREEPPY」の３ブランド複合店として26日にオープンしました。さらにこの日、DAISO初の公式キャラクター「だいぞう」を発表し等身大フィギュアの除幕式が行われました。









高木さんは白のロングティアードスカートに白ジャケットスタイルで登場。アンベールをし「だいぞう」と対面すると、“改めまして、DAISO公式キャラクターの「だいぞう」でーす”と、元気にキャラクターを紹介しました。



続けて、“愛らしいフォルムとDAISOのイメージカラー、ピンクをふんだんに使ったり、ダイ「ソウ」に合わせて「ゾウ」をモチーフにしております”と、新キャラクターを説明。“こちらが「だいぞう」のステッカーとなっています。こちらを本日以降全国のDAISOでお一人様一枚、「ぞう」呈させていただきます。スマホに挟んだりPCに張ったり、是非、かわいく使用してください”と、アピールしていました。









【担当：芸能情報ステーション】