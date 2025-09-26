【鱧】はなんて読む？夏に旬を迎える白身魚の名前！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「鱧」はなんて読む？ 「鱧」という漢字を見たことはありますか？ ある魚を表す常識漢字です。 一体、「鱧」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「ハモ」でした！ 鱧は、夏に旬を迎え、かば焼きや天ぷらなどにすると美味しい魚です。 あっさりして食べやすいので、好きな人が多い魚ではないでしょうか？ 鱧は、ウナギ目ハモ科の海産魚です。ウナギのような形をしていて、全長は約2mに達します。 魚の難読漢字には他にも「鰮（いわし）」や「鰈（かれい）」などがありますよ。 この機会にぜひ覚えてくださいね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

ライター Ray WEB編集部