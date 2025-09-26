「ホットコーヒーSください」から始まった赤面エピソードに16万いいね！紛らわしすぎる“Lの真実”【ママリ】

「LじゃなくてSですけど…」コンビニでの恥ずかしエピに16万いいね

ふぐすま愛魂(@kpto_fugusima)さんの投稿です。コンビニやスーパーなど、出先で恥ずかしい体験してしまうことって、たまにありますよね。ちょっとした勘違いで、赤面しちゃった経験がある方もいるはずです。





ふぐすま愛魂さんが、ある日ローソンでホットコーヒーを頼んだところ、大きく「L」と書かれたカップを手渡されます。「LじゃなくてSです」と店員さんに言うと…。

ローソンにて

私「ホットコーヒーのSください」

店員「かしこまりました～お願いします」

（紙コップ出される）

私「あのLじゃなくてSです」

店員「それはLAWSONのLです。ｷﾘｯ」



私「あっ⋯（恥」

ここまで大きく「L」と書かれていたら、Lサイズが来たと思ってしまうかも。カッコいいデザインなのですが、サイズについては、慣れないと戸惑ってしまう人がいるのかもしれませんね。



この投稿には「これは紛らわしい」「LチキはLサイズだと思ってた時期がありました…」といったリプライがついていました。初めて目にした人は結構勘違いしているのかも。自分も同じように「間違えてしまいそう…！」と共感できる投稿でした。

言葉はいらない？簡素化しすぎた友人とのやり取りに29万いいね

軍艦 仁(@uozanojin)さんの投稿です。スマホのアプリを使っての会話は、手短に用件だけ伝えたいときにも、とても便利ですよね。親しい関係だと、絵文字だけで会話が成り立つこともあります。



軍艦 仁さんは遊びの誘いをするとき、絵文字どころかマークひとつで会話が成り立つそうで…

遊びの誘い、簡略化しすぎてる

おそらく「遊べる？」という誘いに対して「遊べる！」という会話なのでしょうか。マークだけで会話が成り立つとは、相当親しい間柄なのだと予想できます。よく一緒に遊んでいる友人関係なのかもしれませんね。



この投稿には「これで通じるのがすごい！」「効率化しすぎたAIの会話みたいだ」「この関係値の友達3～5人くらいほしい」などのリプライが寄せられています。名探偵コナン好きの方々からは黒羽盗一と工藤優作のシーンを思い出し、それを実行しているのがすごいという声も多数上がっていました。



普通は理解できないであろう会話が、成立する関係の相手がいることに、うらやましい気もしますね。一度やってみたいなと思うような興味をそそる投稿でした。

赤ちゃんの名づけ「顔見てから決めよう」あるあるな結末に7.1万いいね

もずももこ✒︎(@mo_x_2)さんが投稿していた、赤ちゃんの名付けについてのエピソードです。名前は、親がわが子へ送る最初の贈り物。こういう風に育ってほしいという願いを込めた漢字や言葉を入れたり、尊敬する人や憧れの人の名前を付けるなど、決め方もさまざまです。



もずももこ✒︎さんのご家庭は、赤ちゃんが生まれてから対面したときの印象で決めることにしたそう。インスピレーションでその子にふさわしい名前を決めようと思っていたので、候補を何も考えていませんでした。そして、実際にわが子と対面したら…？

【絵日記】どうしよ

「顔を見てから決めた方がいい」と聞いていたこともあり、インスピレーションが沸いてくると信じていたのでしょう。しかし、実際にわが子の顔を見ても、「赤ちゃんだな」としか思わなかったそう。たしかに、生まれたばかりの赤ちゃんは、みんな似ていると言えば似ているような感じもしますよね。



この投稿には「名付けって難しい」「焦らずにゆっくり」「生まれたばかりの新生児はみんな同じような丸い顔ですよね」などのリプライが寄せられていました。リプライの会話によると、いくつか名前の候補を決めておいて、実際に顔を見てから決定するというケースが多いようです。



子どもを愛するからこそ、名付けには慎重になりますよね。もずももこ✒︎さんの赤ちゃんも、その後、きっと素敵な名前が付けられたことと思います。あるあるに共感するとともに、親から子への愛も感じられるエピソードでした。

