35歳で転職して「年収500万円」から「700万円」に増えたのに、手取りは思ったほど変わりません…。なぜでしょうか？

年収が増えても手取りが大幅に増えない“壁”の正体

年収が上がれば当然手取りも増えるものですが、実際には「可処分所得（手取り）」が予想より伸びないことがあります。その理由は主に次の要素です。

つまり、収入が増える分、その増加分に対しても一定の税・保険料が課されるため、手取りの伸び幅は抑えられやすいのです。実際、家計の例や税務解説でも「収入が増えるほど、控除後の差し引き額が大きくなる」点が指摘されています。



税金と社会保険料でどれくらい差が出るか

実際の数値を使ったシミュレーションを以下の図表1で見てみましょう（モデルケース・おおよその想定値）。

図表1

項目 年収500万円時 年収700万円時 総支給収入 500万円 700万円 社会 保険 料（健康 保険 ・厚生年金等） 約60～80万円※ 約90～110万円※ 所得税 ・住民税 約35～60万円 約80～110万円 控除・各種控除の割合 比較的大きく効く 相対的に控除の比率が下がる 残る手取り（概算） 約350～380万円程度 約470～500万円程度

筆者作成

※社会保険料は事業所・加入保険の種類・年齢などにより変動します。

このように見てみると、年収が＋200万円上がったとしても、税金・保険料で差し引かれる額はそれなりに大きく、手取りの伸び幅は予想より小さくなることがわかります。



手取りの伸びを抑える要因には、税制上・保険上の“壁”や控除制度が関係しています。

・累進税率・所得税率区分

所得が高くなるほど、課税所得に対する税率も上がるため、増えた部分に重い税がかかります。

・社会保険料の上昇

収入が増えると、健康保険料や厚生年金保険料も比例的に増えるため、差し引きが大きくなります。

・控除の逓減・控除対象の縮小

各種所得控除（医療費控除・扶養控除・生命保険料控除など）は一定額で上限があるため、所得が大きくなると控除の影響が相対的に小さくなります。

・年収の壁制度

ある年収を超えると税率が変わる、社会保険料の段階が変わる等の壁が複数存在します。これが、収入を増やしても“段階的に伸びにくい”印象を与えます。



年収アップ後に手取りをできるだけ残す方法

増えた年収をできるだけ手取りとして残したいなら、以下のような工夫や対策が考えられます。

・所得控除を最大限に活用する

医療費控除、ふるさと納税、生命保険料控除、確定拠出年金（iDeCo）など、使える控除を積極的に活用する。

・副収入・収入構造を分散させる

給与以外の収入（不動産収入・投資収益など）を持つことで、給与所得だけに重税がかかるリスクを軽減する戦略を検討する。

・福利厚生給付や非課税手当を有効活用する

交通費・通勤手当・住宅手当・資格手当など、非課税・課税優遇のある手当を制度利用する。

・税制改正を見据えて備える

法改正後の控除額や課税基準が変わる可能性を注視し、年収アップ計画や節税戦略を最新制度に合わせて調整する。

・シミュレーションをこまめに行う

年収アップが決まった段階で、税理士・FPに相談して、増収後の手取り見込みを確認して戦略を立てる。



まとめ

年収が500万円から700万円に増えても、手取りが思ったほど増えないのは、所得税や住民税、社会保険料が増加するためです。累進課税や控除の影響で、年収アップの恩恵を実感しにくいこともあります。収入を増やすだけでなく、控除の活用や支出の見直しなど、手取りを最大化する工夫も大切です。



出典

国税庁 No.2260 所得税の税率

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー