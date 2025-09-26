Snow Man宮舘涼太「彼氏にするなら？」「旅行行くなら？」…質問に阿部亮平の名前しか出さない理由
【モデルプレス＝2025/09/26】Snow Manの岩本照と宮舘涼太が25日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜21:00〜21:30）に出演。宮舘が阿部亮平と謎解きに行ったエピソードを明かした。
【写真】阿部亮平がブームのSnow Manメンバーは他にも
阿部と一緒に謎解きに行ったという宮舘。その話を聞くと岩本は「え！誘われてないです！気になります！」とアピール。宮舘は「僕、YouTubeの企画で謎解きに行く時に必ずいるんですよ、なぜか（笑）」と明かし「なぜだと考えたらたぶん楽しそうな顔してるんだよね」と推測しながら笑った。
宮舘は、謎解きに行ったときに謎が解けるとうれしいと言い「ああいうのが初めての感覚で。これはプライベートでも行ってみたいな、っていう感じになったんです」と告白。「で、阿部さんが、よくクイズとか謎解きに行くっていう話も聞いてたから『今度阿部行くときに誘ってよ』ってさらっと言ってた」と続け「行くタイミングがあると聞きつけて、『来る？』っていう流れになって一緒に行った」と経緯を明かした。
宮舘は「やっぱり本領発揮しちゃうんですよね、僕が」と口にし「やっぱりひらめいちゃうんだよね。結構カリスマひらめき」と回想。無事にすべての謎を解けたと語った。岩本が「阿部のひらめきよりもだてさんのひらめきの方が早い？」と尋ねると、宮舘は「阿部さんは考察能力があるから、考え込むんだよね」と回答。宮舘は「いいチームワークだったんだよね」と話した。
岩本は「結構だてあべペアって俺の中で謎で。例えば『彼氏にするなら？』とか『旅行行くなら？』とかのとき、だてさんは絶対に阿部の名前しか出さない」と謎を告白。宮舘は「なぜ阿部かっていうと、当たり障りないから」と笑った。
岩本は「そういうのを踏まえて謎解きは楽しそうだったし、俺も行きたいな、と思いました」とコメント。宮舘は「ちょっと嫉妬してるよね？」とツッコみ、岩本は「してません！」と反応。宮舘が「次誘ってあげるよ、しょうがないな」と口にすると、岩本は「次まあそういう機会があったら」と頷いていた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
