吉高由里子、エクステ付けたビジュアルに注目集まる「ギャルっぽくて最高」「可愛いの破壊力」
【モデルプレス＝2025/09/26】女優の吉高由里子が25日、自身のX（旧Twitter）を更新。エクステを付けたロングヘア姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】吉高由里子「ギャルっぽい」と話題のエクステ付きビジュアル
吉高は「エクステンション つけたら テンション yeah」とユーモアたっぷりに表現し、エクステを付けたロングヘアのビジュアルでラッパー風にポーズを取る様子を公開。「切ったら長いのいいなって 長いと短いのがいいなって 暗いと明るくしたいなって 明るいとめんどうになって そんなこと考えながら美容院に向かってます」と髪型に対する心境を率直に綴っている。
この投稿に、ファンからは「テンション高くて思わず笑っちゃった」「ギャルっぽくて最高」「可愛いの破壊力」「どんなヘアスタイルも似合っちゃうからすごい」「無邪気で素敵」「どんな髪型になるのか楽しみ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】吉高由里子「ギャルっぽい」と話題のエクステ付きビジュアル
◆吉高由里子、エクステでロングヘア姿披露「テンションyeah」
吉高は「エクステンション つけたら テンション yeah」とユーモアたっぷりに表現し、エクステを付けたロングヘアのビジュアルでラッパー風にポーズを取る様子を公開。「切ったら長いのいいなって 長いと短いのがいいなって 暗いと明るくしたいなって 明るいとめんどうになって そんなこと考えながら美容院に向かってます」と髪型に対する心境を率直に綴っている。
この投稿に、ファンからは「テンション高くて思わず笑っちゃった」「ギャルっぽくて最高」「可愛いの破壊力」「どんなヘアスタイルも似合っちゃうからすごい」「無邪気で素敵」「どんな髪型になるのか楽しみ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】