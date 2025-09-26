沖田愛加アナ、美脚際立つ膝上ミニワンピ姿に反響「透明感すごい」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/09/26】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が25日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】沖田愛加アナ、色白美脚際立つミニワンピ姿
沖田は「ボートレーススペシャルライブみてくれてありがとう」と出演した番組について報告。「永島さんは安定でした」「狩野さんはスタイルが良くて優しくて素敵な方でした」と共演した永島優美アナウンサーやタレントの狩野舞子への印象を明かした。投稿された写真では、透け感のあるミニワンピースを着用し、美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「可愛すぎる」「美脚に目がいく」「スタイル抜群」「デート感あって素敵」「笑顔に癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
