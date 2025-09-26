IVE・レイ、透き通った美肌で“女神”の輝き放つ…スキンケアブランドのモデルに抜擢

IVEのレイが、プレミアムヴィーガンスキンケアブランド「FULLY」の新モデルに起用された。

FULLYは9月25日、レイと共に撮影した最新ビジュアルを公開し、モデルの起用を発表した。

公開された写真には、日差しに照らされ、緑豊かな草木と花々に囲まれたレイの姿が収められている。ロングヘアに白のワンピースを合わせた女神のような姿は、世界中のファンの心を掴み、熱い反響を呼んだ。

公開された写真の中でレイは、欠点のない透き通った肌と吸い込まれるような眼差し、そして洗練されたポージングでブランドが掲げる“ヴィーガンビューティ”の哲学を感覚的に表現した。

（写真＝FULLY）レイ

FULLYは今後、レイの清楚で爽やかな雰囲気を盛り込んだキャンペーンやビジュアル、SNSを通じたイベントなど多様な活動を通じて顧客接点を強化し、ブランドの哲学をより身近に届ける予定だ。

レイをモデルに起用した理由について、レイの爽やかで清楚なイメージが“自然の生命力とエネルギーを肌に伝える”というブランドの方向性に合致したためだと説明した。明るくラブリーな魅力で“MZ世代の憧れアイコン”としてグローバルな人気を誇るレイを通じて、Z世代との接点を広げ、世界的なブランド価値を高めていく方針を明かした。

ブランド関係者は「Z世代を代表するレイのエネルギーが、ラインナップを拡大し成長を続けるFULLYに強力なシナジー効果を与えるだろう」とし、「レイと共により多くの消費者にFULLYのスキンケアを体験していただき、ブランドが追求する健康的な美しさの価値を共感してもらえるよう積極的にコミュニケーションしていく」と伝えた。

今回の起用を皮切りに、レイはFULLYの顔として様々な活動を展開し“グローバルスター”としての影響力をさらに広げていく見込みだ。

なお、レイが所属するIVEは10月31日から11月2日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで2度目のワールドツアー『SHOW WHAT I AM』の幕を開ける。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。