先週日曜日は、阪神競馬に騎乗したあと、東京の国立競技場に飛びました。「陸上競技の世界選手権東京大会」の生観戦には間に合いませんでしたが、ＴＢＳテレビの企画で、全競技終了後に名場面を振り返る総集編に出演させていただいたのです。

110mハードルで世界５位に輝いた村竹ラシッド選手がかなりの競馬ファンで、しかもドウデュースとオジュウチョウサンが推し馬であることは聞いていましたが、ボクが現れたことで目が躍るほど喜んでくれたのは、ボクとしても大いに驚き、うれしくなりました。テレビ中継でももちろん応援していましたが、実際に出会うことができて、こちらがいっぺんに大ファンになってしまいました。練習の邪魔にならない程度に、競馬場やトレセンにもお誘いしたくなりました。

さて、今週末は土曜は阪神でシリウスＳのルクスフロンティアに騎乗し、日曜は中山へ飛んでスプリンターズＳのジューンブレアに乗ります。どちらも相手関係などから伏兵的な存在ですが、ラシッド選手に刺激を受けたわけではありませんが、常にベストを尽くす姿勢で頑張ります。