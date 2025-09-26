女子に共感されても男子からは怖がられる「元カレの悪口」９パターン
女同士で元カレの悪口を言い合うと、「そういう男、いるよねー」と共感の嵐が巻き起こるもの。だからといって、同じノリで男友達に話して聞かせると、盛り上がるどころか「女って怖い…」とドン引きされてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「女子に共感されても男子からは怖がられる『元カレの悪口』」をご紹介します。
【１】「私よりママが大事だったみたい」とマザコン体質を周囲にばらす
「母親思いじゃなくて、マザコンって言われちゃうんですね…」（20代男性）というように、元カレが見せた母親への親密な態度を苦々しく語って、ギョッとされるパターンです。とはいえ、説得力のあるエピソードを挙げれば、男友達にも共感してもらえるかもしれません。
【２】「とにかく下手で寝落ちしそうになった」とエッチの不満を暴露する
「女子会でこういう話が出ると盛り上がると聞いて、ますます戦慄した」（20代男性）というように、元カレとの私的なエピソードをネタにすると、男友達を震え上がらせてしまいそうです。この手の暴露話は、男子禁制の場でするのが賢明でしょう。
【３】「口ばっかりで大した男じゃなかった」と存在自体を否定する
「あんなにのろけてたのに、別れた途端に全否定。女性不信になりそう（苦笑）」（10代男性）というように、口が過ぎると「女って怖い！」と不信感を持たれてしまうようです。感情的になりやすい人は、怒りに任せて極論をぶちまけないようしっかり自制したいものです。
【４】「結局、私からも別の女からも振られたらしい」と二股の結末を吹聴する
「悪いのはたしかに元カレだけど、言い触らすのもどうかと思う」（20代男性）というように、元カレの惨めな現状をペラペラしゃべるのも、悪質だとみなされそうです。「もう忘れなよ」などと優しくなだめてもらえるとは限らないので、誰かれ構わず触れ回るのはご法度でしょう。
【５】「こそこそ合コンしてたのに、誰にも相手にされなかったみたい（笑）」と非モテをあざ笑う
「人を小馬鹿にした口ぶりがゲスくて、嫌な気持ちになった」（20代男性）というように、元カレの不実な行いを嘲笑まじりに吐き出すと、こちらの人間性を疑われてしまうかもしれません。怒ったり悲しんだりしてみせたほうが、まだ好印象でしょう。
【６】「ケンカになると黙るのは卑怯」と会話力の低さを批判する
「自分も口下手だから、ションボリしてしまった」（10代男性）というように、元カレの悪口を、自分が怒られているかのように受け取る男性もいます。元カレと男友達が似たタイプなら、取り上げるポイントを慎重に選んだほうがよさそうです。
【７】「私の部屋を汚部屋呼ばわりした」と神経質な一面を迷惑そうにする
「元カレの言う通りでは？と思ったけど、言うと睨まれるから黙ってた」（10代男性）というように、相手がおとなしく聞いているからといって、賛同しているとは限らないようです。困った顔をされたら、さっさと話題を変えたほうがいいでしょう。
【８】「プレゼントがしょぼかった」とケチな性格をこき下ろす
「やっぱり『男は金』なのか、とガッカリ」（20代男性）というように、元カレの節約体質を悪く言うと、偏った男性観を持っていると誤解されるかもしれません。「でも手書きのカードは嬉しかった」などと言い添えて、発言のバランスを取りましょう。
【９】「ほとんど毎回、同じ店だった」と企画力のなさにダメ出しする
「『店探すのって大変なんだぞ』と心の中で元カレに味方した」（20代男性）というように、元カレに同情した男友達に反論されるおそれもあります。相手の言うことにも一理あると感じたら、友情を保つためにも「たしかにそうだね」と素直に認めたいところです。
気心の知れた男友達に幻滅されないよう、ソフトな語り口を心がけましょう。（安藤美穂）
